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▲陳寬昕在臉書上發出親筆手寫信，感謝支持的贊助者們。（圖／翻攝陳寬昕臉書）

社會上依舊充滿溫暖！18歲建中畢業生陳寬昕去年從高中畢業後，申請大學前夕家庭出現經濟變故，導致他規劃2年的出國留學計畫被迫中止。直到今年5月份，他在募資平台上分享自己的故事，成功募得83萬學費前往德國慕尼黑工業大學就讀，近期又展開第二次募資，短短24小時內就吸引上百名網友給予100萬元資助超標達成，讓陳寬昕寫下親筆信感謝：「我會更加努力，證明自己值得大家的鼓勵。」陳寬昕起初在5月份於嘖嘖平台發起「德國留學募資計畫」，講述了自己的故事，陳寬昕出生在一個小康家庭，但在四歲時父母離異，家道中落，我們家變成中低收入戶，我也從私立雙語幼稚園轉到公托、再到國小附幼。我的艱困背景給我了很大的努力動機，家裡成績較好的我一直以來肩負改善家境的重責，並且一路追求卓越，包含想要出國留學，為了給父母更好的生活。由於陳寬昕的故事相當吸引人，也有完整的讀書與生活計畫，因此第一階段起初目標募資70萬元，最終募得83萬元，超標達成，也讓他順利前往德國慕尼黑工業大學就讀。到德國當地後，陳寬昕才發現當地物價與原先預估有落差，第一階段募款資金與存款得應付自 2023 年 10 月至 2025 年 1 月在德生活，比預期再少 2 個月。雖然德國讀大學免學費，但宿舍難抽，為了省房租，陳寬昕搬了4次家，德國也遇到因慕尼黑暴風雪而受困、護照遺失、善意協助陌生人遭詐騙等經歷。陳寬昕原以為靠著課餘時間打工、省吃儉用可以支應後續學費，但因德國高物價、打工收入不穩定，讓他只好施行第二階段募款。陳寬昕坦言，自己比誰都更不想要開啟第二次募資，而16日第二階段募款，目標是在75天內募得80萬元，支付接下來三個學期的生活費，這也讓陳寬昕在臉書上發出親筆手寫信，感謝熱烈支持的贊助者，「我充分感激，也憂慮擔負不起。我想，接下來最大的難題，應該是努力說服自己相信我值得，並且真的努力，證明自己配得您們的關愛。」