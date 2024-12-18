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▲中科院研發的紅隼火箭彈發射器能發射反裝甲火箭彈。（圖／記者呂烱昌攝）

陸軍已連續多年編列預算採購中科院研製的紅隼火箭彈，以逐步取代服役40多年的66火箭彈。陸軍預計明年度編列2.4億元預算，採購紅隼反裝甲、攻堅練習火箭彈，以滿足志願役、義務役反甲連官兵的射擊需求。不過，陸軍在11月一年期義務役役男實施鑑測時發生2次「不發火」，無法發射狀況。今（18）日朝野立委均質疑紅隼火箭彈性能，齊喊凍結預算。立法院外交及國防委員會今、明兩日審查國防部明年度預算。召委王定宇指出，花了那麼多錢、時間，而且重量增加那麼多，跟66火箭彈比起來還不方便，應該給國軍弟兄好用的東西，如果要跑到目標前200米發射，沒打到履帶還沒有用，適用對像不是裝甲，而是輕裝甲，這部分書面報告要說清楚。國民黨立委徐巧芯則是附和王定宇，陸軍提供給媒體說有效射程是220公尺，先前中科院卻說是400公尺，那跟原本的66火箭彈有何差別？質疑國軍有詢問過國軍攜行與操作的回饋嗎？民眾黨立委林憶君質疑，紅隼火箭彈的穿甲能力遭到質疑，火箭彈的目的不是讓戰車或裝甲車失能嗎？質疑紅隼火箭彈的射程與穿深能力根本就不足以破壞戰車和裝甲車；紅隼火箭彈一枚價錢要10萬元，瑞典AT4一枚才4萬多，紅隼更貴，性能還不如。陸軍參謀長陳建義說明指出，紅隼火箭彈以中科院為研發、測評單位，部校邀請媒體採訪公布的參數，是它們自己打的參數，陸軍認定還是以中科院公布的為主。陳建義指出，針對紅隼火箭彈，瑞典AT4與古斯塔夫的重量也都是5公斤以上，反裝甲火箭是標槍、拖式飛彈以下的等級，可以預置反裝甲伏擊區，不會背著2枚5公斤的火箭彈在戰場上尋求戰車，結合口徑、必要性能，在作戰需求上認為仍是合理的需求，後續研發上能需求單位的回饋去做精進，當然還是樂見的。針對AT4火箭彈的價格，陳建義澄清，那是民國82年的報價，現在當然不是這個價格。