OpenAI 近日宣布旗下 AI 聊天機器人 ChatGPT 的「ChatGPT Search」功能全面開放給所有用戶使用，該功能原先僅限於付費訂閱者，現在所有用戶皆可享受這項升級服務，勢必將對 Google 網路搜尋地位帶來挑戰。《NOWnews》實際測試網頁版和手機的App目前台灣已經可以使用，還可以直接把ChatGPT Search 設定為Google的擴充功能。ChatGPT Search 怎麼用、好不好用？一次報你知。
ChatGPT Search今年 10 月首次亮相，當時 OpenAI 將搜尋引擎整合到 ChatGPT 中，提升生成式 AI 聊天機器人的即時資訊能力。因目前ChatGPT資料庫只到2024年6月，意味著無法提供最新的資訊，為了補強即時能力，OpenAI將「搜尋」功能放到ChatGPT，當資料庫內的內容不足時，可以立即用搜尋功能來回答用戶問題。
🟡ChatGPT Search 是什麼？
ChatGPT以GPT-4o 模型資料庫目前只有更新到2024年6月，無法提供最新的即時資訊，有了ChatGPT Search就能搜尋網路上最新資訊，補足資料庫所有沒有的內容，讓使用者能快速獲取解答，適合需要最新資訊或複雜分析的問題時使用。
🟡哪些人可以用？
原本ChatGPT Search只有開放付費用戶使用，但現在全面開放給所有用戶。
🟡ChatGPT Search 怎麼使用？
用戶只需在 ChatGPT 平台，包含網頁版 ChatGPT.com 及 iOS／Android 手機 App登入ChatGPT帳號，登入後直接在對話框中輸入問題即可，如果資料庫的內容不足的話，會自動判斷是否需要使用搜尋功能來獲取最新的資訊。此外，用戶還是可以擴充到Chrome頁面上，設定之後就會進到Google搜尋就會自動轉由ChatGPT回答。
📍設定為Chrome擴充功能：開啟 Chrome 瀏覽器 > 進入ChatGPT for Google - Chrome 線上應用程式商店(連結請點) >點擊「加到 Chrome」按鈕 > 然後在彈出的對話框中選擇「新增擴充功能」
🟡ChatGPT Search優勢在哪？
原本資料庫只有到2024年6月，無法提供即時訊息，有了ChatGPT Search之後，就能回應今天天氣、股市，或是透過需要 AI 整理最新的市場局勢。提供時效性的整合回應，此外，不僅能搜尋答案，還可以結合對話上下文提供更精準的解答，適合需要深入分析或多步驟查詢的複雜問題，再加上無廣告，讓整個頁面看起來更加清爽。
🟡ChatGPT Search實際使用心得
記者實際體驗後，發現 ChatGPT Search 的功能確實非常強大，尤其是整合資訊的能力令人驚艷，能快速從多個網路來源中提取重點，並結合上下文進行連貫回答，這對於需要整理大量資料或深入分析的人來說特別有幫助。
不過，實際使用過程中也有一些需要注意的地方。例如，ChatGPT 的回答是基於搜尋引擎整合後的結果，雖然簡潔效率高，但對於需要核對原始來源或確保資料準確性來說，使用 Google 或其他搜尋引擎可能會更方便。
當面對大量資訊需要快速提煉時，ChatGPT 的價值就顯現出來了。像是撰寫專題報告或進行市場分析，透過 ChatGPT 整理資料的效率大幅提升，讓繁瑣的資訊處理過程變得簡單有序。簡單來說，ChatGPT Search 是一個非常強大的工具，但在使用時還是需要注意確認資訊來源，以確保結果的可靠性。
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🟡ChatGPT Search 是什麼？
ChatGPT以GPT-4o 模型資料庫目前只有更新到2024年6月，無法提供最新的即時資訊，有了ChatGPT Search就能搜尋網路上最新資訊，補足資料庫所有沒有的內容，讓使用者能快速獲取解答，適合需要最新資訊或複雜分析的問題時使用。
🟡哪些人可以用？
原本ChatGPT Search只有開放付費用戶使用，但現在全面開放給所有用戶。
🟡ChatGPT Search 怎麼使用？
用戶只需在 ChatGPT 平台，包含網頁版 ChatGPT.com 及 iOS／Android 手機 App登入ChatGPT帳號，登入後直接在對話框中輸入問題即可，如果資料庫的內容不足的話，會自動判斷是否需要使用搜尋功能來獲取最新的資訊。此外，用戶還是可以擴充到Chrome頁面上，設定之後就會進到Google搜尋就會自動轉由ChatGPT回答。
📍設定為Chrome擴充功能：開啟 Chrome 瀏覽器 > 進入ChatGPT for Google - Chrome 線上應用程式商店(連結請點) >點擊「加到 Chrome」按鈕 > 然後在彈出的對話框中選擇「新增擴充功能」
🟡ChatGPT Search優勢在哪？
原本資料庫只有到2024年6月，無法提供即時訊息，有了ChatGPT Search之後，就能回應今天天氣、股市，或是透過需要 AI 整理最新的市場局勢。提供時效性的整合回應，此外，不僅能搜尋答案，還可以結合對話上下文提供更精準的解答，適合需要深入分析或多步驟查詢的複雜問題，再加上無廣告，讓整個頁面看起來更加清爽。
🟡ChatGPT Search實際使用心得
記者實際體驗後，發現 ChatGPT Search 的功能確實非常強大，尤其是整合資訊的能力令人驚艷，能快速從多個網路來源中提取重點，並結合上下文進行連貫回答，這對於需要整理大量資料或深入分析的人來說特別有幫助。
不過，實際使用過程中也有一些需要注意的地方。例如，ChatGPT 的回答是基於搜尋引擎整合後的結果，雖然簡潔效率高，但對於需要核對原始來源或確保資料準確性來說，使用 Google 或其他搜尋引擎可能會更方便。
當面對大量資訊需要快速提煉時，ChatGPT 的價值就顯現出來了。像是撰寫專題報告或進行市場分析，透過 ChatGPT 整理資料的效率大幅提升，讓繁瑣的資訊處理過程變得簡單有序。簡單來說，ChatGPT Search 是一個非常強大的工具，但在使用時還是需要注意確認資訊來源，以確保結果的可靠性。