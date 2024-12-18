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立法院衛環委員會今（18）日審查2025年度勞動部預算案，其中就包含勞動部惹爭議的就業安定基金。審計部昨才提及，就安基金初估有5000多萬元不符合基金用途。對此，勞動部長洪申翰受訪表示，還沒收到審計部的正式報告，強調不會迴避問題。就安基金日前被發現，不僅拿來支用前勞動部長許銘春在2022年「敬！前進的光性別工作平等法20週年音樂會」費用，更讓許銘春在台上高歌近40分鐘。另外，前勞發署北分署長謝宜容擔任許銘春辦公室秘書期間，曾挪用北分署各科室總計183萬餘元預算，作為採購伴手禮的資金，讓就安基金儼然成為小金庫。審計部審計長陳瑞敏昨（17）日表示，已經派員查核，初步發現未符合基金用途的有將近新台幣5000多萬元，會幫忙收回，採購異常的會移送檢調，未盡職責的會移送監察院，相當於證實就安基金使用有瑕疵。洪申翰今日受訪表示，現階段還沒收到審計部正式報告，強調「勞動部一直以來對於就安基金的態度是，我們絕對不會迴避問題。」但在野黨立委並沒有打算如此輕輕放下。今日審查勞動部預算時，國民黨立委廖偉翔率先發難，認為就安基金尚未釐清之前，勞動部相關預算都應該暫緩審查，否則就相當於勞動部濫用公帑背書。然而，民進黨立委、衛環委員會召委黃秀芳則認為，應該可先保留爭議項目，不該完全不審查，強調委員都有保留或凍結有疑慮的部分，但仍應按程序審查。後來經過長時間爭執後，黃秀芳宣布休息協商，廖偉翔直言，若非勞動部發生霸凌事件，過去濫用狀況也很難被發現，因此立法院絕不會幫忙背書。最後朝野立委協商無果後，黃秀芳拍板，今日不審查基金預算。