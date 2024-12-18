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行政院長卓榮泰昨宣布新人事，現任國安會諮委馬永成將出任政務委員，並在本周完成人事程序。對此，民進黨立委王世堅今（18）日受訪時大讚，馬永成非常有智慧、是很好的輔佐大臣，相信總統賴清德用人有其考量，且結果會很好。卓榮泰昨指出，馬永成將銜接目前總統府全社會防衛相關工作，把會議當中必須由行政院執行的工作承接下來，且他經驗豐富、閱歷無數、政策敏銳，判斷精確，未來將負責與各部會溝通，以及中央、地方事務溝通協調，還有對外政策說明與論述，希望有助於行政團隊未來政策執行，提升內部效益。對此，王世堅下午受訪時表示，他沒有與馬文成共事或接洽過，馬永成非常有智慧、對行政體系、議會事務都非常嫻熟，是很好的輔佐大臣。對於有媒體報導，賴清德認為政院跟黨團溝通有礙，因此倚重馬永成居中協調？王世堅立刻澄清，「不會不會，總統挑的就是好人才」。王世堅直呼，過去馬永成輔佐前總統陳水扁時，表現非常好，總統用人一定有他的考量，而且結果會很好。