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日本神戶市地下鐵三宮站，今（18）日中午發生一起持刀砍人事件，一名70多歲的婦人背部遭刀刺傷，緊急送醫。一名49歲女子當場依涉嫌殺人未遂被警方逮捕，至於詳細案情始末與犯案動機仍待後續調查釐清。根據《NHK》報導，警方表示於18日中午12點半左右，接獲民眾通報，稱車站內「有女性被刀刺傷」。警方趕到現場時，發現一名70多歲的婦人倒在站內的檢票閘口附近，背部等部位被刀刺傷。婦人隨後被送往醫院接受治療，送醫時意識清醒。警方當場以涉嫌殺人未遂，逮捕了住所和職業不詳的嫌疑人49歲女子山本裕子。警方透露，嫌疑人在調查中保持沉默，犯案動機與案發情況仍須釐清，現場遺留著疑似是犯案用的一把菜刀。有目擊者表示，「聽到一聲巨響，回頭一看，一名似乎是受害人的女性倒下了。附近有一名手持菜刀的女性站著，周圍一片混亂，真的很可怕」。三宮站地鐵目前正常營運，但有站員於案發現場拉起封鎖線引導乘客，現場仍然十分混亂。