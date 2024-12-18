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Soto近年成績堪稱聯盟最佳打者，尤其生涯至今每季上壘率皆超過4成，在現代棒球中尤為珍貴。（圖／美聯社／達志影像）

洋基稍早以30歲投手Cody Poteet為代價，向小熊換來昔日國聯MVP得主Cody Bellinger與500萬美元現金，彌補巨星Juan Soto離隊後留下的外野空缺，然而論近年實績，期望Bellinger完全補上Soto近乎聯盟第一的進攻火力並不實際，洋基此舉到底在打什麼算盤，從Bellinger剩餘合約年限與來年自由市場走向，可以窺探出一些端倪。首先從打擊數據層面比較，Bellinger在2023年打出回春身手，甚至獲得國聯東山再起獎，但自從受大傷後，難以找回2019年國聯MVP身手，近幾年更像是一位打擊略高於聯盟平均的外野手，洋基更多期待，應該是近年來轉為極端飛球擊球型態的Bellinger，能在有利於打者的洋基主場貢獻更多全壘打，尤其是距離本壘板較近的右外野。對比Bellinger生涯早期一鳴驚人，後續受大傷影響身手，剛滿26歲的Soto可謂出道即巔峰，且每年都讓人看見無限可能，本季效力條紋軍轟出生涯新高41轟不說，178 OPS+也為生涯次佳表現，且整季選到129次保送，達成生涯前7季上壘率皆超過4成難得紀錄，顯見其最大價值的選球功力依舊在線，對比Bellinger上季上壘率僅3成25，生涯也僅3成34，兩者差距顯而易見。若論防守層面，則是Bellinger唯一佔上風之處，Bellinger強大的運動能力，讓他足以勝任外野任何位置，目前外媒推估，Bellinger新球季可望接替Aaron Judge中外野防守位置，減少當家主砲防守壓力。綜觀年紀、傷痛史與近年成績，Bellinger與Soto可謂不同層級球星，然洋基無奈失去堪稱未來10年看板球星後，隨即啟動交易找來Bellinger，比起補足火力，更像是應急需求。攤開合約年限，Bellinger剩餘2年合約，明年球季為2750萬美元，2026年則為2500萬美元球隊選擇權，若洋基選擇不執行合約，則需付出500萬美元買斷金，這也是洋基額外從小熊方拿到500萬美元現金主要原因。以即將到來的2025年球季來說，洋基在失去Soto、又以長約綁定Max Fried補強先發輪值深度前提下，接下來目標應為降低團隊薪資總額，收下不佔薪資空額的短期約，以期於明年球季結束後的自由市場操作一番，Bellinger合約正符合這項條件。2025年球季過後，包含剛被交易到小熊的Kyle Tucker、藍鳥強打Vladimir Guerrero Jr.和日籍強打村上宗隆，都將有望來到自由市場詢價，外野整體深度相當誘人，屆時洋基勢必得有番作為，把握逐漸關上的奪冠窗口。