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近年來，越來越多現役美國職棒大聯盟球員選擇加入韓國職棒，而非日本職棒，韓國媒體《朝鮮日報》撰文分析，球員甘願放棄薪資、水準更高的日職，是因為韓職的外援條件更具吸引力，許多球員將韓國視為「新機遇之地」也就是返回大聯盟的跳板。《朝鮮日報》以「比錢更重要的是機會：大聯盟球員選擇韓國而非日本的原因」為題撰文分析，近年來韓職外籍球員陣容中，現役大聯盟球員的比例越來越高，今年奪冠的KIA虎連簽2人，MLB累積88轟的小熊野手Patrick Wisdom以及本季2勝4敗的馬林魚先發投手Adam Oller。過去，外援將韓國視為職業尾聲追求延續的舞台，但如今外援們將韓國視為「新機遇之地」。韓職每隊外援限制3人，且季中只有2次更換球員的機會，因此，除非外援遭遇嚴重傷病，球隊會盡可能使用他們，並在表現欠佳時，給予更多的適應機會，這意味著，希望重返大聯盟的外援同樣能利用穩定出賽的機會，保持狀態並提升實力。相較之下，日職雖對外援無人數限制，薪資也較高，但競爭更加殘酷，若外援表現未達預期，往往會被無情地降至二軍。一旦在日本度過一整季的二軍日子，不僅重返大聯盟的機會渺茫，連向其他球隊自薦的成績單也難拿出手。對此，日本媒體也開始呼籲應改善外援制度。近年從韓職重返大聯盟的案例不斷增加，像是效力SK飛龍的投手Merrill Kelly、NC恐龍的投手Erick Fedde，也有不少球員成功回到美國舞台，例如斗山熊的Brandon Waddell ，他2023年曾來台加盟樂天桃猿隨後被挖角到韓職，昨傳出和大都會簽下小聯盟合約。棒球專家表示，外援更傾向選擇韓國還有一個原因是，韓國投手水平相較日本低，「打高投低」對外援而言，更能在韓國打出亮眼成績。此外，「韓流」席捲全球也提升外援來韓國的吸引力，且生活機能方便，球隊還願意提供翻譯並照顧其家人都是拉力。