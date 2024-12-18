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日經平均指數在今年7月10日時，漲至4萬1800點左右，刷新歷史新高。然而在8月時，日經指數卻又創下了歷史最大跌幅，股市進入劇烈波動的時代，在當前通膨加劇的情況下，專家探討著日本經濟復甦與薪資問題。日本經濟學家永濱利廣談到科技業待遇，驚嘆台灣優秀研究生在入職第一年，年薪就達到900萬日圓（約台幣190萬元），讓他感嘆日本薪資實在太低了。日本經濟學家永濱利廣和土耳其經濟學家艾敏尤爾馬茲（Emin Yurumazu）合著書籍《「一切泡沫」深度風險 日本經濟復甦前景》，兩人在之中探討日本經濟復甦的可能性與路徑。永濱利廣表示，他曾經在2024年初來台灣訪問，發現台積電熊本廠的應屆畢業生起薪達到28萬日圓（約台幣6萬元），雖然在日本認為起薪偏高，「但當我問台灣人時，他們說他們對工資如此之低感到驚訝。」而台灣優秀的碩士畢業生，第一年的年薪就可以達到900萬日圓左右，「當然，這也可能是績效主義的薪酬制度的影響。」他更進一步指出，與主要國家的工廠員工薪資相比，日本工資僅為韓國的三分之二。同一位員工若在韓國工作，薪資可提高約1.5倍。「雖然日圓貶值也有影響，我仍然覺得日本的薪資過低」。但另一方面也代表著，日本的人力成本相對便宜，反倒成為設廠的有利條件。此外，日本也正大力推動與半導體相關的人才培育，包括熊本大學與九州各地技術學院，都在開設半導體相關課程。永濱利廣認為，考量到上述因素，日本在半導體生產方面作為「替代角色」的機會擴大，美國也會出於「分散風險」的考量，對於日本取代中國成為高科技產品的生產基地抱持期待。而這一趨勢或將成為日本經濟復甦的重要契機。