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中華民國三三企業交流會今（18）日舉行例會，邀請經濟部次長陳正祺談「由中美爭霸戰看全球經濟整合」。聽聞雙城論壇，上海市副市長華源有意推動團客來台，三三會理事長林伯豐表示，台灣應避免兩岸局勢被其他國家利用，認為兩岸多交流、溝通都是正確的。台北與上海雙城論壇落幕，華源表示，希望上海市民能多來台灣、台北看一看，宣布上海將積極推動居民赴台團隊遊，旅遊路線一定會包含台北市。林伯豐說，台灣跟中國都應該要多交流，避免被其他國家利用兩岸局勢，「我們也有歷史的淵源在，相信兩岸應該朝正面的發展來看待。」他進一步說，怎麼對台灣人民有利，對台灣經濟有利都要優先考量，而非政策或個人思慮去決定，對台灣正確方向就是多溝通、開放，不但要開放旅遊、商務人士，更要開放媒體來看看台灣現況，「台灣必須要有自信。」另一方面，美國總統當選人川普將在明年1月上任，預估將對全球各國實施課徵關稅。林伯豐說，台灣政府過去不重視川普，現在應該重新評估川普的個性及政策變化對台灣的影響。對於2025年景氣預估，林伯豐預測，明年應該是疫情之後恢復成長，正好又遇到川普上任，應該要妥善因應，「如果政府有好的對策，應該可以維持2024的成長；如果沒有想好對策，可能GDP會下降。」他致詞表示，建議政府應研擬因應川普上台後經濟變局的策略，加強半導體的縱深，往上游的原材料發展，延伸至下游的設備，以確保台灣半導體保有目前的競爭力，另應加速傳統產業的升級、轉型及尋求替代市場。川普上位後，兩岸關係的變化是各界關切的重點，政府應以政治智慧來處理兩岸關係，積極釋出善意，避免軍事衝突，重新開啟對話，降低兩岸可能的衝突風險。而這次在台北舉行的雙城論壇，工商界給予正面的肯定，也期盼政府能恢復兩岸的所有交流，包括商務活動、中客、中生、大陸地方官員及台辦等，來台交流並瞭解台灣現況。