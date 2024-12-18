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立法院內政委員會16日在國民黨強行主導下，3分鐘初審通過《公職人員選舉罷免法》，綠委還衝到院長室要韓國瑜出面處理。內政委員會今（18）日開會要確認議事錄，但綠委在8點半就先搶占主席台，拒絕確認今天議事錄。民進黨立委王義川發言時表示，坐在那這麼久了，議事人員呢？水呢？議事人員以往都會幫忙倒水，「搞什麼東西？韓國瑜！搞什麼東西？可以下令不倒水喔！亂七八糟。」對此，資深媒體人黃揚明直言，非開會狀態，現場立委如果口渴，可以自己去茶水間倒茶，「這不是巨嬰立委，什麼才叫巨嬰立委？」黃揚明在臉書發文指出，今天內政委員會因為民進黨的杯葛，輪值召委徐欣瑩根本無法宣布開會，會場螢幕上一直顯示的是「會議尚未開始」，在非開會狀態，現場立委如果口渴，可以自己去茶水間倒茶，另外國會頻道依規定就是非會議狀態就不會播出聲音，王義川委員的發言證明了自己太菜，「這不是巨嬰立委，什麼才叫巨嬰立委？」黃揚明表示，他反對國民黨週一的開會方式，但立院的政治攻防，無論藍綠杯葛或護航都不講道理，這是很悲哀的現象。