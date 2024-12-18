軟銀鷹宣布簽回上澤直之！日職北海道火腿鬥士隊強投上澤直之，本季透過入札制度挑戰美國夢，但在大聯盟出賽2場就被下放3A，且遭遇右肘骨折傷勢，最終賽季黯淡提前結束。日前就有日本媒體指出，福岡軟銀鷹有意將上澤直之延攬回日職，而球團也在今（18）日正式宣佈，從波士頓紅襪3A簽回上澤直之，背號選為10號，預計將在26日舉辦入團記者會，不過該消息也引起日本網友意見兩極的討論。
上澤直之加盟軟銀 網友質疑鑽漏洞
目前效力於大聯盟波士頓紅襪3A的日籍投手上澤直之，過去在日職的北海道火腿鬥士隊累積拿下70勝，在2023年賽季，出賽24場，拿下9勝9敗，繳出2.96防禦率，選擇透過入札制度挑戰旅美夢。然而，多數時間都在小聯盟出賽，在紅襪3A出賽20場，扛下6場先發，主投59局取得5勝4負，防禦率7.63。
日前有報導指出，軟銀鷹向上澤直之提出3年以上、總額突破7億日圓（約1.4億元新台幣）的合約，而且雙方已經達成共識。而直到今（18）日稍早，球團透過官方社群平台X發文，表示上澤直之確定加入軟銀，選擇披上背號10號的球衣，並會在26日舉行加盟記者會。
對於該消息，部分日本網友開心表示：「竟然真的加入了！」、「期待看見他上場」、「歡迎來到軟銀」，但也有網友認為上澤直之靠著入札制度，轉換成自由球員身份，對於母球隊北海道日本火腿鬥士來說，相當不公平，批評寫道：「雖然這不違規，但感覺像鑽漏洞」、「這太不講理了」、「希望可以盡快修改規則」等。
我是廣告 請繼續往下閱讀
目前效力於大聯盟波士頓紅襪3A的日籍投手上澤直之，過去在日職的北海道火腿鬥士隊累積拿下70勝，在2023年賽季，出賽24場，拿下9勝9敗，繳出2.96防禦率，選擇透過入札制度挑戰旅美夢。然而，多數時間都在小聯盟出賽，在紅襪3A出賽20場，扛下6場先發，主投59局取得5勝4負，防禦率7.63。
日前有報導指出，軟銀鷹向上澤直之提出3年以上、總額突破7億日圓（約1.4億元新台幣）的合約，而且雙方已經達成共識。而直到今（18）日稍早，球團透過官方社群平台X發文，表示上澤直之確定加入軟銀，選擇披上背號10號的球衣，並會在26日舉行加盟記者會。
對於該消息，部分日本網友開心表示：「竟然真的加入了！」、「期待看見他上場」、「歡迎來到軟銀」，但也有網友認為上澤直之靠著入札制度，轉換成自由球員身份，對於母球隊北海道日本火腿鬥士來說，相當不公平，批評寫道：「雖然這不違規，但感覺像鑽漏洞」、「這太不講理了」、「希望可以盡快修改規則」等。