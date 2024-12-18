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軟銀鷹宣布簽回上澤直之！日職北海道火腿鬥士隊強投上澤直之，本季透過入札制度挑戰美國夢，但在大聯盟出賽2場就被下放3A，且遭遇右肘骨折傷勢，最終賽季黯淡提前結束。目前效力於大聯盟波士頓紅襪3A的日籍投手上澤直之，過去在日職的北海道火腿鬥士隊累積拿下70勝，在2023年賽季，出賽24場，拿下9勝9敗，繳出2.96防禦率，選擇透過入札制度挑戰旅美夢。日前有報導指出，軟銀鷹向上澤直之提出3年以上、總額突破7億日圓（約1.4億元新台幣）的合約，而且雙方已經達成共識。對於該消息，部分日本網友開心表示：「竟然真的加入了！」、「期待看見他上場」、「歡迎來到軟銀」，