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日本太空新創公司SPACE ONE開發的小型火箭KAIROS2號機，今（18日）上午從日本和歌山縣的民用火箭發射場發射升空後出狀況，火箭未能將衛星送入軌道，發射失敗。日媒提到，小型火箭搭載了包括台灣國家太空中心（TASA）研發的教育用衛星在內的5枚小型衛星。根據日本《共同社》報導，SPACE ONE小型火箭KAIROS2號機18日上午11時（台灣時間10時）從和歌山縣串本町的民用火箭發射場「紀伊Space Port」發射，但因判斷任務難以完成，SPACE ONE在15分時宣布終止了飛行。未能實現日本首次由民間企業單獨把衛星送入軌道的目的，發射失敗。從畫面中可看到，火箭升空後現場民眾歡呼四起，然後在一路升空階段，飛行狀況出現問題，開始呈現向下掉落和旋轉打轉的情況。繼3月發射1號機失敗之後，連續兩次嘗到發射失敗的結果，當時調查失敗原因，是因火箭的推力低於預期，火箭自毀程序啟動並爆炸。這次被寄望成為日本太空產業飛躍的一次契機，但仍暴露出難度之大。SPACE ONE透露，KAIROS2號機全長約18公尺，重約23公噸，為固體燃料火箭。2號機搭載了台灣的國家太空中心（TASA）以及札幌市、京都府企業等的共5顆衛星。根據國家太空中心介紹，KAIROS火箭搭載的是太空中心的立方衛星，這顆立方衛星為3U尺寸(10x10x30公分)，名字叫做「山雀-T1A」(PARUS-T1A)，預計於510公里高的太陽同步軌道運行一年。山雀-T1A完全由太空中心設計製造，本次任務主要為驗證立方衛星本體，另搭載通訊實驗酬載。