我是廣告 請繼續往下閱讀

▲透過3D鼻竇定位導航系統，可清楚掌握黃小姐的鼻竇黏液囊腫位置，並安全切除。（圖／中山附醫提供）

51歲的黃小姐最近頭部左側與左眼持續疼痛，雖曾就醫，但服藥效果不佳，決定到大醫院檢查，發現是左側蝶竇黏液囊腫引起的「鼻因性頭痛」，接受3D鼻竇導航手術後，所有頭痛、眼痛症狀完全消失；醫師說，最近天氣較冷，不少人有流鼻水、頭痛等感冒症狀，但若用藥後仍未改善，應考慮至醫院詳細檢查，以免延誤治療。中山醫學大學附設醫院耳鼻喉科主治醫師黃承楨表示，黃小姐的頭痛、眼痛症狀持續超過2個月，期間曾至眼科診所就醫，經藥物治療，疼痛仍未緩解，於是到中山附醫神經內科檢查，經腦部核磁共振發現左側鼻竇長有腫瘤，轉診至耳鼻喉科，經鼻竇內視鏡及電腦斷層檢查，證實是左側蝶竇黏液囊腫，病灶甚至局部侵犯眼框及顱底。黃承楨指出，頭痛原因相當多，腦部中樞神經問題佔大部分，由鼻子造成的「鼻因性頭痛」約佔3~5%，其原因可分為鼻竇炎及非鼻竇炎類，鼻竇炎類包括急、慢性鼻竇炎，或鼻息肉、黏液囊腫等，而非鼻竇炎類則包含鼻中膈彎曲，鼻甲肥大等等。針對黃小姐的鼻竇黏液囊腫，黃承楨說，其好發於40~60歲，男、女無明顯差異，而囊腫常見於篩竇及額竇，蝶竇黏液囊腫則較為少見，約佔鼻竇囊腫1~2%，臨床症狀不像一般鼻竇炎會出現鼻塞、黃鼻涕等鼻部症狀，而是以頭痛或眼部壓迫症狀如眼睛痛、視力模糊、眼球運動受限等較多，而黃小姐經3D鼻竇導航手術治療後，頭痛及眼睛痛等症狀均迅速消失，現已恢復正常生活。黃承楨表示，中山附醫的3D鼻竇定位導航系統，目前已廣泛使用於鼻竇炎、鼻腔腫瘤手術，可精準清除病灶，降低手術危險性，特別適用於鄰近眼睛或顱底的位置；在2002年，美國耳鼻喉醫學會已提出此系統的重要性，其原理是將電腦斷層影像上傳至定位系統，利用光學或磁力定位後，可建立個人即時3D立體影像，將鼻息肉或腫瘤組織清楚定位，避開正常組織及器官像如眼睛、顱底，不僅能降低術後出血量及疼痛感，更重要是提高治癒率與安全性。黃承楨指出，3D鼻竇定位導航系統的適應症包含鼻腔內腫瘤切除、復發性鼻竇炎、鼻竇炎造成眼睛或腦部併發症等等，且目前已獲健保給付，患者不需額外自費，也提醒民眾如有長久不癒的頭痛或眼痛，鶯至大醫院進一步檢查，更有機會根除問題。