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▲台灣成人氣喘盛行率約10%，嚴重型氣喘雖僅佔氣喘人口3~10%，但住院、死亡風險更高（示意圖／NOWnews資料照）

最近氣溫下降不少，民眾更要提防氣喘發作。飼養寵物的劉小姐，曾為此經歷嚴重型氣喘發作，肺功能一度衰退到只剩40%，不僅提早退休，甚至影響外出，但接受新型生物製劑的治療後，病情控制大獲改善，終於敢和家人一起出國走走，並決定重回職場，生命不再受氣喘束縛。台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民指出，據統計，台灣成人氣喘盛行率約10%，患者隨時可能面臨突發性惡化，其中嚴重型氣喘雖僅佔氣喘人口3~10%，但住院、死亡風險更高，相關醫療成本在氣喘總醫療支出的佔比高達60%。陳育民表示，氣喘無法完全治癒，根據台灣成人氣喘臨床照護指引，國內目前有近5成患者屬於「控制不佳」等級，若始終不能穩定管理，其中約10%恐威脅生命。針對氣喘治療，陳育民說，可分為症狀緩解藥物、症狀控制藥物、疾病表現型藥物等三大類，近年則有生物製劑陸續加入，但傳統生物製劑多僅能用於特定患者，或協助嚴重病人維持治療效果，因此使用前須接受檢測，且傳統生物製劑多從下游阻斷神經訊息傳導，無法從根源管理疾病，使嚴重患者的治療難脫困境。台灣胸腔暨重症加護醫學會副主委林鴻銓表示，新型生物製劑可從上游阻斷訊息傳導，也不需要特定生物標記，可適用於所有類型的嚴重氣喘病人，因此患者不必先承受口服類固醇的副作用才換藥；研究顯示，嚴重型氣喘患者使用新型生物製劑治療後，急性發作率降低67~77%，住院風險更降低85%。針對前述劉小姐病情，主治醫師、台中榮民總醫院胸腔內科醫師傅彬貴說，她接受新型生物製劑治療後，過去嚴重影響生活品質的喘鳴、咳嗽、呼吸困難等，不僅均獲顯著改善，且肺功能提升至原有的70%，目前已可維持正常作息，甚至能進行中強度運動，並回歸職場。健保署署長石崇良指出，今(2024)年6月已將新型生物製劑納入健保給付，以提升嚴重型氣喘患者的治療權益，未來期許有需要的病人積極與醫師討論，選擇最合適藥物，醫病共同促進台灣氣喘治療成效。