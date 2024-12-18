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▲張景嵐坦言，小時候其實不喜歡和女生聚在一起討論八卦，反而和男生相處更自在。（圖／過手職人提供）

女星張景嵐2023年2月認愛資深藝人的兒子陳銳，兩人已經穩定交往快2年，至今感情都很甜蜜。不過張景嵐昨（17）日突然在IG上坦言，和陳銳交往前為了更認識自己，刻意單身4年，還提到只要聽到男生邊摸她的頭邊說：「你乖啦」，心中就會莫名不開心。張景嵐在IG分享過去與星座老師的對話，對方直言你的個性根本就是男生。她也坦言，從小就覺得自己的靈魂被關在一個很女性化的外表裡，張景嵐回憶小時候其實不喜歡和女生聚在一起講八卦、去上廁所，反而和男生相處比較自在，最好的朋友也都是男生。出道後張景嵐一直被稱作「女神」，她常覺得這個名詞有種「與我無關」的感覺。張景嵐透露，最討厭聽到男生一邊摸頭一邊說：「啊你乖啦」，聽到這種話她心中就會升一起股無名火。不僅如此，她也討厭沒有選擇的自己以及被支配的人生，「但是看身旁的姐妹都很配合男友，且看起來很開心」。為了更認識自己，張景嵐刻意單身4年探索自己，在感情中不配合任何人的狀況下，如何靠自己平衡找到「孤獨卻不孤單」的感受，而她也相信認識自己是一輩子的功課，愛自己的第一步也是了解自己。