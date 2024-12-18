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▲李易（左一）2天前才曬出全家福，分享一家人到大溪慶祝兒子生日。（圖／李易IG）

▲六月大手筆送老公一頂LV毛帽，並附上手寫卡片。（圖／李易Threads）

▲六月感謝李易對這個家的付出，喊話李易是孩子的好爸爸與最棒的老公。（圖／李易Threads）

藝人六月和李易結婚13年，近年來頻傳分居、婚變等傳言，今（18）日六月遭爆料3年前就與小自己20歲的滑雪教練傳露骨訊息、有曖昧關係，與李易婚姻似乎名存實亡，對此，六月僅回應是「心情不太好，吃了安眠藥又喝酒，和朋友間嘴砲失了分寸」。不過李易近日才在IG上傳一家人一起出遊過生日的天倫照，並標記老婆六月的帳號，2天前也還在Threads上曬出老婆六月送給他的名牌禮物和手寫卡片，婚姻看似沒有絲毫異樣。本月16日，李易為了慶祝長子「Star」的10歲生日，全家人到大溪展開輕旅行，一家4口入住桃園大溪某四星級飯店，還在飯店大廳留下合照，畫面看起來相當溫馨，粉絲們紛紛留言：「幸福一家人」、「喜歡看一家人合體！」除此之外，2天前李易還在Threads上放上六月送給他的LV毛帽及手寫卡片，並標註對方寫下：「感謝太太的禮物。」而手寫卡片中，李易寫道：「我最親愛的老公，謝謝你對這個家努力的付出，謝謝你為了我們，很盡心的在照顧我們，當孩子的好爸爸與最棒的老公。在即將到來的節日，送上一份小禮物，祝你能夠感受到我們對你滿滿的愛。」六月在文末署名「Love you 4ever，老婆」，字字句句散發出濃濃愛意，完全看不出夫妻感情有問題。