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▲馬辣集團搶先個火鍋業者推出新品牌「馬辣心潮麻辣鍋」，一次提供16款酒飲無限暢飲。（圖／馬辣提供）

▲「馬辣心潮麻辣鍋」除了有16款酒飲暢飲，還提供豐盛的百種食材可以吃到飽。（圖／馬辣提供）

▲麻辣鍋吃到飽品牌「饗麻饗辣」全台5家分店，目前已推出草莓季，近20款草莓甜點都可吃到飽。（圖／取自饗麻饗辣臉書）

馬辣集團今（18）日公告，旗下品牌「馬辣頂級麻辣鍋」升級變身為最酷潮店「馬辣心潮麻辣鍋」，除了原有的鍋物加多樣化食材吃到飽外，加碼推出全新「潮吧16」，長達6公尺的酒牆，提供16款新潮酒品無限暢飲，從美式精釀啤酒、日系沙瓦、日系Highball、美式調酒、水蜜桃氣泡酒、歐洲紅白酒，將時尚餐酒與火鍋結合。馬辣集團提到，「潮吧16」不僅是全台火鍋界的創舉，也重新定義台灣火鍋文化，打造出專屬於年輕世代的火鍋潮店；酷炫的「馬辣心潮麻辣鍋」透過燈光、音樂及色彩的巧妙搭配，營造出夜店藝廊的氛圍。此次「馬辣心潮麻辣鍋」推出汲飲式的酒飲，共有16款，包含日系沙瓦2款、日系Highball美式調酒共7款，再加上美式精釀啤酒、水蜜桃氣泡酒、歐洲紅白酒共7款，總共16款通通都能喝到飽。除了創新的「潮吧16」酒牆外，「馬辣心潮麻辣鍋」也延續馬辣集團高CP值品牌理念，每人698元起，就可無限爽吃近百種食材，包含數十種頂級好肉、漁港直送海鮮、新鮮時蔬及日系鍋物，還有哈根達斯及莫凡彼頂級冰品、寶島水果等近百種食材通通無限暢食。「馬辣心潮麻辣鍋」表示，想讓火鍋成為生活樂趣的一部分，也展現馬辣集團對年輕世代市場的敏銳洞察，將用餐體驗轉化為潮流派對，網友們還戲稱「只有馬辣可以超越馬辣」，目前「馬辣心潮麻辣鍋」全台首店已在公館開幕，營業時間到凌晨2點。在居酒屋、酒吧隨便一杯都2、3百元，每人698元能享百種食材麻辣鍋吃到飽、16款酒飲喝到飽，堪稱划算。至於發跡於高雄，在台中、台南都有分店的吃到飽麻辣鍋品牌「饗麻饗辣」，即日起還推出了草莓季「歐莓風」活動，與高雄在地知名冰品品牌「冰塔」合作，一次推出近20款草莓甜點能無限取用，像是「蜜桃紅茶凍、草莓奶酪、草莓Q堤、雪莓娘、踏雪尋莓、草莓派等等，另有手作披薩、日式壽司，誇張的是還有法式松露野菇燉飯、德國豬腳等西餐主食，通通都可吃到飽。「饗麻饗辣」在中南部名氣不小，因為火鍋料、蔬菜類非常豐富，且提供大量海鮮，多種魚類、在地虱目魚皮、蛤蜊、螃蟹之外，還有在地「活跳蝦」。