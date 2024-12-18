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台北上海雙城論壇昨日在北市晶華酒店登場，這是睽違6年雙城論壇回到台北舉辦。上海副市長華源在論壇上拋出重大利多，將恢復上海陸客團赴台旅遊。不過，台北市議員許淑華今（18）日直言，雙城論壇是用交流謊言包裝統戰的工具，中國贈送最新版的統戰文宣「台胞服務手冊」，內容以一國兩制為目標，直接推廣統戰手法北市府副發言人李政軒表示，一本手冊被誇大為「統戰禮物」，顯出部分人士對台灣的自由民主信心不足。對於今日議員及相關政治評論稱「放任中共文宣攻台」、向「統戰禮物」致謝，李政軒表示，這是對蔣萬安市長語意的惡意扭曲，更體現出中央施政讓部分民眾信心不足，連看到一本在上海生活資訊的冊子都覺得「被統戰」了。李政軒表示，蔣萬安昨日面對記者提問的「上海市長龔正也有帶要送您的一個禮物，這個生肖的捲紙」，回答「我也非常謝謝上海方的用心，除了昨天送的瓷器，二方面也特別精心準備了剪紙，5個生肖，分別代表我家5口，我和太太及3個寶貝孩子的生肖。」而對於手冊一題，蔣萬安的回答是「雙城論壇，大家也都全力以赴、戰戰兢兢，所以雙城論壇圓滿順利，我想這都是我們的期待。」只要看出語序，有心人士的移花接木不攻自破。李政軒表示，一本手冊被誇大為「統戰禮物」，顯出部分人士對台灣的自由民主信心不足，反而讓他們批判的對象看笑話。