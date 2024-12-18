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民眾黨主席柯文哲深陷京華城弊案，《鏡週刊》17日爆，柯文哲在京華城案後開始收賄，並食髓知味，悄悄執行「屯田計畫」並成立「眾城公司」，形同民眾黨版的黨營事業，目標要募20億元。國民黨台北市議員游淑慧說，柯文哲案越報越多，但不論是成立公司、協會、 基金會或政黨 ，凡事能收錢的組織，都成立了。而這些似乎都變成柯文哲的ATM，隨時能用來存款、提款和彼此轉帳。游淑慧說，柯文哲案新爆出來的眾城公司，後來沒在運作的原因，或許是因為公司主事者不夠自己人，也不夠敢，在不夠配合的情況下，後來才又另外搞木可，讓又敢又親、自己的兄弟李文宗來。游淑慧說，但不論是成立公司、協會、 基金會或政黨 ，凡事能收錢的組織，他都成立了。這些似乎都變成柯文哲的ATM，隨時能用來存款、提款和彼此轉帳。每個組織他都能收錢、提款和轉帳。游淑慧說，所以柯文哲看起來很窮、很檢樸，但每台ATM的錢都是他的、他都能用喔。買4000多萬的商辦黨給他零貸款全額付，名下不用買車，黨租高檔車給他用；最終每台ATM的錢他都能指揮轉來轉去。再搞下去，他不只是屯田計劃，而是搞出金控集團。