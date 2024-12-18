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本名朱玉宸的網紅「小玉」夥同助理莊炘睿，利用AI深偽技術DeepFake軟體，將多位女性名人的臉，合成在女優身上，製成色情影片牟利，小玉遭判囚5年，另得易科罰金部分，判刑1年8月定讞，至於6名被害的女直播主等人求償部分，今（18）日台灣高等法院判決小玉及莊姓助理，須連帶賠償185萬元，可上訴。2020年底，檢警接獲多名被害人報警，指稱自己遭人變臉後，成為色情影片女主角，嚴重影響聲譽。檢警深入追查，查出是有百萬訂閱的網紅「小玉」朱玉宸，涉嫌與莊姓助理合作，在推特（Twitter）及Telegram成立「台灣網紅挖面」等粉絲團與群組，以會員註冊、付費方式，購買利用「深偽Deep Fake」AI技術合成的換臉色情影片。受害者不乏知名人士，包括黃捷、高嘉瑜等119位政界、社會名人的臉，透過「深偽」變臉技術成AV女優，製成仿真色情影片牟利。一審新北地院判小玉5年6月徒刑，得易科罰金，去（2023）年12月高院二審，依個人資料保護法將小玉加重判刑6年8月，其中5年不得易科罰金，今年5月定讞，小玉已發監服刑。而其中6名被害人，於二審提起刑事附帶民求償，高院今判小玉應賠償每人各20萬至50萬元不等，共應賠185萬元。可上訴。高院參酌被害人都為女直播主或YouTuber，認為被害人名譽權受侵害之情節有別，判賠精神慰撫金，依小玉和莊姓助理兩人上傳的影片數量賠償，其中3片判賠20萬元、4片判賠20萬元，3片20萬元、5片25萬元、11片50萬元及10片50萬元。一審期間，就有多位遭變臉的被害人，分別提出附帶民事求償，新北地院先後陸續判朱、莊應賠償立委黃捷、一位空姐、一位正妹網紅各100萬元，賠另一女網紅50萬。2020年，小玉和莊姓助理，總共將119名被害人，移花接木合成到日本色情影片中，再上網販售，獲利達1338萬4766元。新北地院依違反個資法將119罪各處刑5月徒刑，雖總共執行5年6月，但可易科罰金獲，免關；檢察官認為量刑過輕，提起上訴。二審審酌小玉是主謀，將其中83罪改判各7月，併合應執行5年刑、不得易科罰金；另36罪各判6月，應執行1年8月得易科罰金；莊男也由原本3年8月徒刑，加重為4年6月，但仍可易科罰金。最高法院今年5月8日駁回朱、莊上訴定讞，2人於5月29日報到發監執行。