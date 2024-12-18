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經典賽台灣王牌投手有譜！味全龍王牌先發「龍之子」徐若熙，在統一獅隊的古林睿煬挑戰旅日後，新賽季將成為中職最強本土投手，而他能否在經典賽資格賽披上中華隊戰袍，也受到外界關注。在中職例行賽尾聲，葉君璋近日接受訪問，談到徐若熙出戰經典賽資格賽一事，他表示：「徐若熙現年24歲，本季出賽20場，18場先發出賽，拿下7勝4敗的成績，防禦率2.47，