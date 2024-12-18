經典賽台灣王牌投手有譜！味全龍王牌先發「龍之子」徐若熙，在統一獅隊的古林睿煬挑戰旅日後，新賽季將成為中職最強本土投手，而他能否在經典賽資格賽披上中華隊戰袍，也受到外界關注。味全總教練葉君璋接受多家媒體訪問時，證實將會讓徐若熙在資格賽出戰，並坦言：「早已提前做好準備」，屆時將有望成為中華隊的王牌先發。
提前關機做準備 接力扛下王牌重責
在中職例行賽尾聲，龍隊總教練葉君璋就對外表示，由於徐若熙投球局數限制，即使打進季後賽，或是年底12強賽，都不會再站上投手丘，當時引起球迷不少討論，認為對中華隊投手戰力是一大損失。
葉君璋近日接受訪問，談到徐若熙出戰經典賽資格賽一事，他表示：「他很早就關機，目的就是讓他早點休息，才能提早準備打資格賽，這是一開始就準備好的，而且他還要當兵，之後如果有機會再看看」
徐若熙現年24歲，本季出賽20場，18場先發出賽，拿下7勝4敗的成績，防禦率2.47，包含勝場以及投球局數都是個人生涯新高，可望繼12強賽的旅美投手林昱珉後，扛起中華隊王牌投手的重責大任。
我是廣告 請繼續往下閱讀
在中職例行賽尾聲，龍隊總教練葉君璋就對外表示，由於徐若熙投球局數限制，即使打進季後賽，或是年底12強賽，都不會再站上投手丘，當時引起球迷不少討論，認為對中華隊投手戰力是一大損失。
葉君璋近日接受訪問，談到徐若熙出戰經典賽資格賽一事，他表示：「他很早就關機，目的就是讓他早點休息，才能提早準備打資格賽，這是一開始就準備好的，而且他還要當兵，之後如果有機會再看看」
徐若熙現年24歲，本季出賽20場，18場先發出賽，拿下7勝4敗的成績，防禦率2.47，包含勝場以及投球局數都是個人生涯新高，可望繼12強賽的旅美投手林昱珉後，扛起中華隊王牌投手的重責大任。
更多「2024年世界棒球12強賽」相關新聞。