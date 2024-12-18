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檢調追查民眾黨主席柯文哲政治獻金案，民眾黨市議員黃瀞瑩也以證人身分遭約談。針對媒體報導，因發送競選小物折扣碼抽佣，黃瀞瑩等人將可能轉為被告一事，黃瀞瑩今（18）日受訪強調，自己一直以來都以宣傳柯文哲的政策、理念努力，至於勞務報酬的定義，「不管是調查局或是北檢，應該都比我更清楚。」民眾黨台北市議員黃瀞瑩今在議會受訪指出，昨天因案情關係希望幫忙檢調釐清事實，但約談內容只有天知、地知、她知和北檢知，不曉得為何媒體不到24小時內就能得知案情，實在令人匪夷所思，呼籲北檢出面說明。至於是否有幫忙宣傳木可小物、抽佣等事，黃瀞瑩則強調，「勞務報酬」的定義檢調應該比她更清楚，「協助宣傳或是協助做節目直播，這些紀錄也都還留存著，相信檢調單位蒐集證據過程中也看得非常清楚。」未來案情如何發展，請檢調依照證據說話，「不要有一些奇奇怪怪的事情」。黃瀞瑩並強調，自己從2018年幫忙柯文哲選市長、到民眾黨成立，不管是以「學姐」、黃瀞瑩還是市議員的身分，一直以來都會幫忙宣傳政策跟小物，盡心盡力。「希望把理念、理想放大宣傳，一直是我的責任。」抽佣不抽佣的風向輿論到底從哪裡來，「真的是居心叵測」。