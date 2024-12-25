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▲今年7月間，前海基會董事長鄭文燦，遭控於桃園市長任內涉嫌收賄500萬元，被桃園地檢署依貪汙等罪嫌起訴。（圖／攝影中心）

▲7月8日清晨，台南市區漁會理事長、民進黨台南市議員林依婷的父親林士傑，於自家門口遭槍手近距離射殺。（圖／翻攝畫面）

▲台北市信義區某私立幼兒園，爆發園長之子毛畯珅涉嫌猥褻、性侵、甚至偷拍女童，受害人數多達20多名。（圖／NOWnews資料照）

▲新竹市長高虹安，遭控於擔任立委期間，涉嫌詐領助理費達新台幣46萬餘元。北地院一審宣判結果出爐，判刑7年4月。（圖／NOWnews資料照）

▲台中市第二選區立委顏寬恒，因涉嫌竊佔國土、沙鹿豪宅假買賣、詐領助理費等，一審宣判7年10月、褫奪公權3年。（圖／NOWnews資料照）

▲前台北市長柯文哲捲政治獻金案、京華城容機率弊案，案件眾所矚目。（圖／NOWnews資料照）

▲柯文哲延長羈押2個月。（圖／NOWnews資料照）

▲「鴨頭」遭槍手狠開8槍奪命，震驚廟會界及地方各界，家屬封街砸500多萬風光舉辦告別式。（圖／翻攝畫面）

▲彰濱「海龍離岸風電」發生工安意外，現場有56支CO2鋼瓶氣體外洩，釀17人中毒送醫。（圖／翻攝畫面）

▲9月10日晚間，空軍新竹基地一架幻象戰機，於夜間執行訓練課目時，疑似動力消失、飛行員跳傘，所幸上尉飛官謝沛勳順利獲救。（圖／NOWnews資料照）

▲台東金峰鄉賓茂及壢坵部落，傳出集體食物中毒事件，疑似是食用了「蝸牛小米粽」。（圖／翻攝畫面）

▲9月22日晚間，巨業客運施姓司機駕駛305號公車，撞擊走在斑馬線上的林姓、王姓女大生，林女當場被捲入車底，傷重送醫不治。（圖／翻攝畫面）

▲9月30日晚間，新北土城分局清水派出所所長劉宗鑫，於巡邏勤務時，盤查30歲女毒蟲車輛，卻遭對方開車拖行，最後身撞護欄、全身骨折，傷重不治殉職。（圖／翻攝畫面）

▲2022年10月間，台中市神岡區發生桶屍命案。（圖／NOWnews資料照）

▲2022年10月間，台中市神岡區發生桶屍命案。（圖／NOWnews資料照）

▲檢廉偵辦京華城案，柯文哲的貼身帳房、綽號「橘子」的祕書許芷瑜遲遲未返台遭通緝。（圖／陳思宇臉書）

▲10月17日晚間，新北15歲曾姓少年，偷駕駛外公的車從汐止開到內湖，未料行經東湖市場時，直接衝進路邊一家小吃店，造成2人受傷、3人死亡。（圖／翻攝我是東湖人臉書）

▲檢調偵辦台鹽綠能光電弊案，台鹽前董事長陳啟昱遭聲押卻未到場，神隱23天後才到台南地檢署投案。（圖／NOWnews資料照）

▲反對「波波醫師」本土牙醫舉行大遊行。（圖／記者顏真真攝）

▲11月8日晚間，台北捷運板南線，驚傳持刀攻擊事件，王姓女子疑似出現幻聽，手持美工刀、劃傷男高中生臉部與頸部。（圖／翻攝畫面）

▲11月16日上午，高鐵0814車次的第10車廂內，男子因發生口角，掏出預藏好的刀械，朝前方座位插入。（圖／翻攝畫面）

▲11月22日凌晨，高雄湖內區某民宅發生槍擊命案，釀1死2傷慘劇。（圖／翻攝畫面）

▲1月25日上午，北市內湖區聯發科門口發生兇殺案件，雙方疑因感情糾紛爆發衝突，蔡姓女子右胸、左腹開放性刀傷，被緊急送往內湖三總搶救。（圖／翻攝畫面）

▲台北市內湖區聯發科技公司前發生情殺案。（圖／翻攝畫面）

▲台中市議員李中揭發小朋友用樂樂球棒打老師隔天，從校園被帶到警察局事件，引起全國譁然。（圖／記者顏幸如攝，2024.12.04）

▲藝人黃子佼因持有未成年性影像，遭台北地檢署依違反《兒童及少年性剝削防制條例罪》起訴。台北地院12月3日一審判決出爐，判有期徒刑8月。（圖／NOWnews資料照）

▲瓊瑤靈堂佈滿白色鮮花和蝴蝶裝飾。（圖／NOWnews攝影中心）

▲4日凌晨3時許，陳梅慧與謝姓男友從台中北返時，行經國一新竹段77.7公里處時發生6車連環撞，座車遭前後兩車夾殺、嚴重變形。（圖／翻攝畫面）

▲陳梅慧為台灣XREX虛擬貨幣交易所的金融犯罪首席調查師，曾追蹤非法性暴力論壇「創意私房」的鏈上金流。（圖／民間司改會提供）

▲12月8日下午，台北市內湖區內湖路一段某民宅，發生母女雙屍命案，死者為54歲的甯姓母親、28歲曾姓女兒。（圖／民眾提供）

▲勞動部勞動發展署北分署長謝宜容因涉及霸凌案，遭記2大過免職。（圖／截圖自謝宜容影片）

▲謝宜容霸凌案勞動部前後調查報告比一比。（圖／NOWnews社群中心製作）

▲網站「FANS 17」、「爆料公社」涉嫌供人下載瀏覽成年及未成年性私密影片，爆料公社負責人蔡姓兄弟檔被收押，網紅小哥哥艾里20萬交保。（圖／翻攝畫面）

▲網站「FANS 17」捲及未成年性私密影片風波，小哥哥艾里發聲明駁斥。（圖／翻攝小哥哥艾里IG）

▲台中市議員江和樹陪同家長開記者會，揭發台中市某國小少棒隊教練多年來性侵隊員的駭人事件。（圖／記者顏幸如攝，2024.12.17）

▲台中大肚區全聯倉儲發生大火，造成9人死亡，當時至少有14名員工受困頂樓。（圖／NOWnews資料照)

2024年即將進入尾聲，新的一年也將到來，回顧過去一整年，發生諸多起社會案件，其中包括台中捷運爆發砍人事件等，捷運安全讓民眾聯想到過去「鄭捷隨機殺人案」，該案件一度引發恐荒，輿論持續延燒引發民眾討論。另外像是青少年犯罪問題日益嚴重等，2024年的尾聲，《NOWnews今日新聞》為您整理曾發生過的重大案件，就讓我們一起來回顧、省思。今年7月間，前海基會董事長鄭文燦，遭控於桃園市長任內，透過「林口特定區工五工業區擴大開發案」，涉嫌收賄500萬元，被桃園地檢署依貪汙等罪嫌起訴。而涉案人員包括前台塑高層侯水文、廖俊松父子等人，侯水文、廖俊松父子出庭時均坦承犯行，甚至轉為汙點證人，桃園地院將於今年12月19日，召開程序準備庭審理，案件引發社會關注。而鄭文燦遭檢方起訴並聲請羈押，一度交保後又羈押獲准，於桃園看守所羈押47天後，今年8月間，裁定鄭文燦以2800萬元交保。有法學界人士認為，相關涉案者都已坦承罪刑，甚至轉為汙點證人提供證據，鄭文燦恐難全身而退。不過鄭文燦也曾發出聲明，表示自己「從政以來，公而忘私，不貪不取，也會在未來司法調查的過程，捍衛自己的清白」。7月8日清晨，台南市區漁會理事長、民進黨台南市議員林依婷的父親林士傑，於自家門口遭槍手近距離射殺，林士傑胸口中數槍、倒臥血泊中，緊急送往永康奇美醫院搶救，但仍因傷重不治。警方於現場發現至少9枚彈殼，研判槍手事前有過採點與埋伏，並觀察林士傑作息，恐為預謀犯案。警方雖成立專案小組調查，但事發至今仍未有重大收穫，且槍手犯案後逃亡，曾分別駕駛2台權利汽車及1台機車，製造斷點干擾偵辦，加上2台汽車已遭縱火及潑灑強酸滅證，另外，槍手疑從屏東偷渡出境逃亡中國大陸，如今兩岸關係緊張，案件遲遲未能有突破。台北市信義區某私立幼兒園，爆發園長之子毛畯珅涉嫌猥褻、性侵、甚至偷拍女童，受害人數多達20多名，檢警介入偵辦後，查扣600多部性影像，並查出園方疑似隱匿未通報，於調查期間該名「狼師」也未停職，消息引發各界輿論譁然。事件爆出後引發全民怒火，並針對媒體隱匿狼師姓名引發討論，當時媒體因該案件涉及《兒少法》法規，無法將該名加害者的資訊揭露，也引發民眾質疑。案件由台北市婦幼警察隊報請台北地檢署指揮，檢方依加重強制性交、加重強制猥褻等多項罪名，對毛畯珅提起公訴。台北地院一審判有期徒刑28年，目前案件上訴高院，二審將於明年1月7日宣判。新竹市長高虹安，遭控於擔任立委期間，涉嫌詐領助理費達新台幣46萬餘元，台北地檢署偵結，依貪汙、偽造文書等罪起訴，今年5月22日辯論終結，7月26日上午，台北地院一審宣判結果出爐，判刑7年4月。據了解，新竹市長高虹安被控於2020年2月至11月、擔任立委期間，要求公費助理黃惠玟等人以虛報、浮報方式，將每月受領薪資、加班值班費算至上限金額，再把差額繳回給高虹安，供其自行決定用途；台北地檢署統計，高虹安總計詐得領達46萬多元，依貪污治罪條例、使公務員登載不實罪等罪，起訴高虹安、黃惠玟等5人。法院審理期間，助理黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷均認罪，並請法官依法減刑且宣告緩刑，至於王郁文及高虹安則否認犯罪。根據地方制度法規定，縣市首長若涉嫌貪汙治罪條例，一審判處有期徒刑以上者將停止其職務，若二審經改判無罪可復職。北院指出，高虹安位居立法委員要職，本應廉潔自持，卻為增加辦公室可運用之零用金，罔顧立法院編列預算、支給公費助理補助費用的目的，非法利用職務機會，詐取該助理補助費，損害官箴。且審理期間，高虹安堅不認罪，合議庭審酌，高虹安雖沒有前科，但涉案情節為共犯中最重，考量罪動機、目的、手段、智識程度等一切情狀，判處有期徒刑7年4月，並褫奪公權4年。台中市第二選區立委顏寬恒，因涉嫌竊佔國土、沙鹿豪宅假買賣、詐領助理費等，遭檢方依法起訴，案經台中地院審理，一審宣判顏寬恆涉貪汙判7年10月、褫奪公權3年；偽造文書6月可易科罰金；竊佔國土無罪。但其須未來判決定讞，且被宣告褫奪公權，才會被暫停立委職務。台中地院指出，顏寬恒身為立法委員，是國家重要職務，卻涉貪瀆國家支付的各種款項，利用私人之便將個人所認識的人充為助理，藉由領取國家款項供私人所用，犯行不可取，予以適當量刑。前台北市長柯文哲捲政治獻金案、京華城容機率弊案，案件眾所矚目，北檢持續偵辦，其中涉案者眾多，包括前副市長彭振聲、市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京等人。柯文哲遭收押禁見，目前在台北看守所，北檢偵辦京華城案至今，已逐步收尾，近期也頻頻提訊沈慶京等人，鞏固行賄事證和案件相關細節，預計近期也將對柯文哲起訴。據了解，柯文哲擔任台北市長期間，遭控將京華城容積率自560%提升至840%，被外界質疑是「開後門」、涉嫌圖利財團，對此，京華城董事長陳玉坤曾公開喊冤，表示容積率遭郝龍斌市府錯誤解讀，導致從560％降為392％。而柯市府時期，京華城的容積率從560％暴增至840％，但柯文哲與前副市長黃珊珊均表示，一切依法行政。民進黨籍台北市議員簡舒培曾公布公文，踢爆京華城找上柯市府陳情後，柯文哲隨即指示都發局，並在都委會通過有利於京華城的內容，其中包括「准用『都市更新建容責獎勵辦法』」等3項，最終經由柯文哲蓋章核可。8月15日，高雄市左營區驚傳槍擊案，37歲陳姓男子遭槍殺身亡，死者正是綽號「鴨頭」的屏東地方角頭，有地方人士指出，「鴨頭」陳昫豪早年追隨南部的毒梟林孝道，5年前因涉嫌走私毒品遭逮，之後生意越做越大，其妻子則是崁頂鄉鄉代會主席楊芷瑜，當選鄉代時年僅28歲。槍手楊男在犯後，自行前往警局投案，並向警方供稱，因與陳男有約50萬賭債才會開槍。據了解「鴨頭」腹部中2槍，被送往大同醫院救治，但最終疑因出血性休克身亡。8月20日，彰濱海龍離岸風電場，發生二氧化碳鋼瓶外洩事件，事故導致17人送醫，其中4人命危搶救、已有2人死亡，最後一個被救出的58歲劉姓男子，因陷入深度昏迷，送秀傳醫院搶救18天最終離世。現場陳姓負責人，因涉過失致死及違反職業安全衛生法等罪嫌，被檢方諭令以20萬元交保，檢警持續釐清原因，並追查相關人員責任。竹科一名25歲張姓工程師，被發現猝死在ATT 4 FUN百貨大樓地下室廁所內，警方調查發現，張男於9月7日晚間，前往北市信義區酒吧找朋友聚會，當時酒吧正舉辦飲酒挑戰賽，張男疑似豪飲700毫升的「斷魂百香果」調酒，之後疑因身體不適猝死，8日檢方相驗，初步判定為飲酒過量，之後檢驗結果出爐，確定死因為急性酒精中毒所致的意外死亡。據了解，該款「斷魂百香果」調酒是由百香果、40%的烈酒伏特加，搭配300毫升冰塊調製而成事件引發輿論關注，對此，酒吧業者也發聲明回應，表示對於本次事件深表遺憾，未來也不再舉辦類似活動。9月10日晚間，空軍新竹基地一架幻象戰機，於夜間執行訓練課目時，疑似動力消失、飛行員跳傘，所幸上尉飛官謝沛勳順利獲救。幻象戰機新竹外海失事，行政院掌握訊息後，立即請國防部、國搜中心及海巡署等各單位，第一時間出動前往，海巡出動彰化艦共1艦4艇，全力搜救。據了解，這架失聯幻象2000戰機編號為2047，於新竹基地起飛，於晚間20時05分疑似動力消失，初步研判為機械故障。事件發生後，空軍也立即下令同款機型停飛，並實行「天安特檢」，歷經兩個星期檢查之後，由聯隊長潘東櫸少將親自同乘一架雙座型幻象戰機升空，宣示天安特檢順利完成，幻象機隊恢復戰備任務。空軍司令部強調，未來將持恆以嚴謹務實的態度，確保各類裝備性能無虞，戮力執行空防任務，守護國家安全。9月18日上午，台東金峰鄉賓茂及壢坵部落，傳出疑似集體食物中毒事件，共有12人送醫搶救，其中多3人不治，初步了解，12人疑似都食用了「蝸牛小米粽」，懷疑似因此中毒。對此，台東馬偕醫院指出，患者到院後都出現全身發抖、冒汗等症狀，且有死者在插管時，口鼻出現許多分泌物，後因呼吸衰竭死亡。據了解，83歲的曾姓老婦人，曾自製「蝸牛小米粽」，裡面包有蝸牛、豬肉、竹筍、小米粉等食材，但曾婦自行食用之後，身體出現不適，送醫搶救不治。由於曾婦突然死亡，家屬治喪期間並不知情，又將「蝸牛小米粽」煮給親友食用，另外還煮了蝸牛湯、芋頭梗、泡麵等，未料，卻有人陸續出現嘔吐、抽搐等食物中毒症狀。衛福部調查後公佈食材檢體檢驗結果，確認 在「蝸牛小米粽」中驗出劇毒農藥「有機磷托福松」（Organophosphate Tofos)，但「蝸牛」及「血桐」檢體則未檢出。據了解，食餘、搗米臼內殘留的小米托福松濃度異常高，不排除人為因素，檢調持續追查食材的脈絡與流向。專家指出，「有機磷托福松」毒性極強，只要0.6至1公克就可能致命，典型的中毒症狀包含瞳孔成針瞳、昏迷或半昏迷、口水和痰多、呼吸或嘔吐物中有濃烈農藥味（或稱大蒜味）、全身汗濕、局部肌肉抽動等症狀，但如今已鮮少被農民用於農作物上，且使用面積、範圍也有相應規定，農民也需實名登錄才能購買。9月22日晚間，巨業客運65歲施姓司機，駕駛305號公車、行經台中宮原眼科前路口時，疑似轉彎未停等，撞擊走在斑馬線上的林姓、王姓女大生，林女當場被捲入車底，傷重送醫不治，事發後引起輿論爭議，也引發公車違規現象的討論。施姓司機被依過失致死罪嫌送辦，檢方複訊後，諭令1萬元交保，台中市長盧秀燕也為此宣布「公車大執法無限期延續」，針對公車亂象嚴格執法。9月30日晚間，新北市土城分局清水派出所所長劉宗鑫，於巡邏攔查違停車輛時，遭陳姓女毒蟲開車拖行500公尺，最後撞擊路邊護欄傷重不治，家屬知悉哀痛崩潰。對此，警政署署長張榮興也前往靈堂慰問，透露家屬希望劉宗鑫安奉在警察公墓，將會全力協助處理喪葬事宜，並從優撫卹。張榮興表示，所長劉宗鑫工作表現優秀認真，不幸殉職他感到十分不捨。據了解，當時陳姓女毒蟲駕駛車輛遭攔檢，她疑似因吸食「喪屍煙彈（依託咪酯）」，見員警接近虛心踩油門落跑，造成所長劉宗鑫不幸殉職。張榮興表示，將建議中央修法提高新興毒品的刑度，未來也會提醒同仁除了裝備齊全外，自身也要提高警覺的安全性。2022年10月間，台中市神岡區發生桶屍命案，陳姓男子遭人殺害後，被用布條包裹放置桶子內，且桶內灌滿水泥，被棄置於某工廠，警方積極追查，發現陳男與酒店34歲蔡姓女子交往，蔡女涉有重嫌，而蔡女雖否認犯案，但國民法官一審仍重判27年6月，二審維持原判，案件上訴三審，10月7日，最高法院駁回上訴定讞。回顧案情，前年10月間，台中神岡某工廠發現桶屍命案，陳姓男子已失聯3年多，竟是遭人殺害裝進桶內，而與陳男交往的蔡女涉有重嫌。檢警深入追查，發現蔡女承租廠房、購買水泥攪拌器，但蔡女卻否認犯案，對案情避重就輕，更反咬陳男是恐怖情人。檢方調查，蔡女與陳男有200萬元的借貸糾紛，2019年3月間，蔡女唆使人將陳男帶走，陳男遇害後，被裝進桶子澆灌水泥，蔡女甚至假冒死者與其家人聯繫。檢方偵結，依家暴殺人、棄屍等罪嫌，對蔡女提起公訴。台中地院一審由國民法官審理，殺人罪部分判刑18年、褫奪公權10年；遺棄損壞屍體罪判刑5年；妨害電信罪判刑3年；偽造文書罪判刑2年，合併宣告執行27年6月。案件上訴二審，考量蔡女否認犯案，對案情避重就輕、說詞反覆，且惡性重大，駁回上訴維持原判，7日最高法院駁回上訴定讞。檢廉偵辦京華城案，前鼎越開發董事長朱亞虎坦承行賄，而檢調追查金流中，更鎖定全案的關鍵人物，也就是柯文哲的貼身帳房、綽號「橘子」的祕書許芷瑜。不過有媒體爆料，今年8月間檢廉發動搜索前，許芷瑜早已緊急出境到日本，之後又搭機轉往澳洲，對此北檢表示，因屬偵查中個案，不予評論，亦無法證實。由於許芷瑜遲遲未返台，北檢認為許女有逃亡或藏匿的事實，已於10月25日發布通緝，並依護照條例規定，函請外交部領事事務局廢止護照、並註銷。而許芷瑜滯留境外，也是北檢聲請延押柯文哲的理由之一。因澳洲觀光簽證每次入境最長為3個月，預計許女可停留至明年1月初，檢廉持續密切監控中。10月17日晚間，新北一名15歲曾姓少年，趁著外公、外婆出國之際，偷駕駛外公的車從汐止開到內湖，未料行經東湖市場時，因會車慌張踩油門，直接衝進路邊一家小吃店，造成2人受傷、3人死亡，其中，受傷2人為店家與員工，3名死者為2名客人與一名機車騎士，消息震驚社會。因曾姓少年未成年，且無照駕車釀3死，引發網友群情激憤，同時針對少年犯罪、無照駕駛也引發討論。事件發生後，曾姓少年移送士林地院少年法庭，由法官裁定收容。曾父面對媒體深深鞠躬致歉「我對不起大家，我不會教小孩」。由於曾姓少年才15歲未成年，身為直系血親的父親，也必須連帶負起民事賠償責任。檢調偵辦台鹽綠能光電弊案，台鹽前董事長陳啟昱遭聲押，1日開羈押庭時卻未到場，檢方緊急發出拘票拘捕，引發各界震驚。台南地檢署認陳啟昱逃亡、藏匿，對其發布通緝。11月25日上午，陳啟昱由律師陪同到台南地檢署投案。據了解，台鹽前董座陳啟昱，涉嫌與光電案場仲介商勾結，收取鉅額土地開發服務費，並指定下包商承作光電基樁工程，留下大爛攤，導致台鹽損失11億元，加上業者替陳處理債務及匯款共計約7千萬元形同收賄。檢調兵分32路展開調查，大動作搜索台鹽綠能營業處所等地點，及扣押相關證物。檢方偵訊後，認為陳啟昱有逃亡、湮滅證據及勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見，台南地院裁定無保請回，之後檢方提抗告成功，也立即將他境管，但南院開庭，陳啟昱卻未現身，神隱23天後才到台南地檢署投案。國民黨立委謝龍介指出「陳啟昱在黑白兩道的追殺之下，早就喬好了，所以出來面對南檢面對司法」，目前全案偵辦中。2023年9月間，北市禾馨新生婦幼診所一名42歲劉姓女醫師，為女患者做子宮鏡手術，卻不慎刺穿子宮與右側髂動脈，導致女患者腹腔內大出血搶救不治，事後劉姓女醫師與診所，賠償家屬1050萬元達成和解，2024年11月間，台北地院一審出爐，依過失致死罪判劉女7月徒刑、緩刑5年，可上訴。而此案也引出「波波醫師」風波，遭起底該案的劉姓女醫師正是「波波醫師」。據了解，「波波醫生」是指2008年到2010年的台灣學生到波蘭等新加入歐盟的東歐國家學醫，在未實習也未取得波蘭醫師執照，就返台報考國考後擔任醫師。由於波蘭與台灣醫學系學制不同，台灣醫學系是在實習後才可畢業，波蘭等國實習是在畢業後，外界擔憂這些被戲稱為「波波醫生」的波蘭等國畢業醫學生臨床能力不足，回國後未經實習就可進入醫院，醫界至今仍對此有爭議。不過對此，衛福部長邱泰源受訪時澄清，並多次提及嚴格管理、注重品質的核心態度，而且審核只有越來越嚴，沒有越來越寬，相信衛福部管理絕對是最嚴格的，兼顧醫師品質。台大醫院院長吳明賢更表示，經過清查，台大醫院並沒有任何波波醫師，同時強調「波波醫師若向台大醫院申請成為住院醫師或實習醫師，均不會接受。」11月8日晚間，台北捷運板南線，驚傳持刀攻擊事件，42歲王姓女子疑似出現幻聽，手持美工刀、劃傷男高中生臉部與頸部，當時車廂內有民眾見狀上前阻止，王女被壓制後遭警方上銬逮捕。9日下午，王女經警方訊問之後，依殺人未遂移送新北地檢署偵辦。據了解，王女擁有碩士高學歷，案發當天晚間，王女前往公司辦理離職，搭乘捷運板南線返家。王女供稱聽見高中生聊天，誤以為對方講她壞話還想跟蹤她，竟持刀攻擊鄭姓男高中生，所幸有民眾見狀，合力上前制止，王女遭壓制後被警方逮捕。檢方複訊之後，認為王女涉犯殺人未遂罪嫌疑重大，有逃亡及反覆實施傷害罪之虞，向法院聲請羈押獲准。而捷運再度發生攻擊事件，加上先前發生的中捷砍人事件，引發民眾對於大眾運輸的安全疑慮。而幾名英勇救人的民眾，其中一位正是北市警員薛先得，當時他見狀，立即上前奪刀並壓制嫌犯，台北市長蔣萬安也大力讚賞他的英勇，也表揚其他同時救人的民眾。11月16日上午，高鐵814次北上列車，陳姓男子因與女乘客發生爭執，不但出手揮拳毆打女方，甚至還從包包內查出刀械，插在前方椅背、摺疊餐桌上，讓車上乘客都嚇壞，而列車抵達台北車站時，陳男就趁隙落跑。警方對此組成專案小組，漏夜追查後發現，陳男逃離後途中多次變裝、故意製造斷點，企圖干擾警方偵查。警方透過監視器畫面掌握陳男行蹤，根據犯嫌搭車影像，以及購票紀錄南下的方向，11月17日下午，在南投地區將陳男拘提到案。陳男落網後，被依涉犯恐嚇公眾、恐嚇、傷害等罪送辦，檢方複訊後，認為陳男犯嫌重大，且有逃亡事實及滅證之虞，向法院聲請羈押，法院裁定2萬9000元交保，限制住居。11月22日凌晨，高雄湖內區某民宅發生槍擊命案，賴姓男子為協調8萬元債務，與林姓男子相約蘇男的住處談判，未料林男剛抵達，就遭賴男持槍掃射，子彈誤擊中蘇男腹部，送醫搶救不治，林男友人周男胸口中槍，搶救後撿回一命，林男本人遭棍棒毆打，右手遭流彈擊中，共釀1死2傷慘劇。賴男犯案後逃逸，警方獲報展開追捕，先後逮捕賴男共犯陳男等6人，23日上午，逮捕主嫌賴男到案。據了解，賴男替一名綽號「阿龍」的男子協調8萬元債務，雙方約在蘇男住處談判，林男當晚帶著友人周男與林女前往，剛抵達時，就遭駕車趕抵的賴男開槍伏擊，其中，租屋者蘇男腹部中槍，傷重不治；周男胸口中槍，送醫搶救撿回一命；林男遭賴男同夥持棍棒毆打，搶奪槍枝時被流彈擊中右手，警方獲報趕抵，將傷者送醫救治，現場並查獲毒品等。綽號「阿龍」的男子曾涉毒品案件，目前因通緝在逃，警方正積極追捕中。11月25日上午，台北市內湖區瑞光路、聯發科技公司前發生情殺案，52歲的宿姓男子不滿48歲蔡姓女友提分手，雙方因此爆發口角，宿男掏出隨身攜帶的折疊刀，朝蔡女右胸、左腹及手臂狂刺，之後往自己胸口自殘次1刀，最後抽著菸、冷眼看的蔡女倒臥血泊中，警方獲報趕抵，立即將2人送醫救治，蔡女經搶救恢復生命跡象，宿男經治療無大礙。據了解，宿男長期對蔡女施暴，並在言語上肆意羞辱，去年7月間，宿男與女友在租屋處談判，動手拉扯毆傷女友，又砸毀女友手機；同年9月間，他又因情緒失控，抓女友頭髮撞牆，還出腳狠踹女方下腹部，並動手掐住女方險些造成窒息。而宿男還慣用言語辱罵，像是狠嗆「斷你手腳讓你無法走路」、「比X女還不如」等。蔡女因不堪長期受虐，多次提出分手，卻遭宿男持續糾纏，蔡女因遭家暴驗傷提告，案經法院審理，判決宿男有罪。未料宿男心生怨恨，當天上午，他約蔡女外出談判，竟當街持刀刺殺前女友，導致蔡女當場失去生命跡象，倒臥血泊中，所幸送醫搶救恢復呼吸心跳。台中市發生國小學生用樂樂球棒打老師，隔天警察到學校直接帶走孩子，到派出所製作筆錄、移送少年法庭事件，引發軒然大波。台中市警局表示，經調查認定兩名警員法令認知不足、沒考慮到孩子才12歲、校園屬特殊場域，兩人各記申誡一次。台中市教育局長蔣偉民表示，該案不管師生之間發生何種衝突，老師都不該讓警方進入校園，即使警方主動要帶走孩子，學校主管也該阻止，教育局會在一周內完成行政調查並做出懲處。律師林瓊嘉直言，員警進入國小校園帶走小學生，明顯違反少年事件處理法以及警察職權行使法規定，還可能造成孩子心理陰影，是嚴重的違規行為，必須嚴懲。藝人黃子佼因持有未成年性影像，遭台北地檢署依違反《兒童及少年性剝削防制條例罪》起訴，台北地院12月3日一審判決出爐，判有期徒刑8月，另外，台北地院更指出，黃子佼購買性影像數量達2259個，該性影像客體之兒童及少年人數共35人，數量非微，提高兒童及少年成為性剝削對象之危險性，且黃子佼於偵訊中坦承犯行，卻又在審理期間否認犯行，加上迄未與被害人、告訴人等成立調解，因此判8月，併科罰金10萬元。據了解，黃子佼於2014年間，註冊成為「創意私房」會員，之後陸續購買兒童或少年性影像，基於持有兒童及少年性影像之犯意，自2023年起，仍繼續無故以本案扣案硬碟儲存如前揭性影像而持有。合議庭認為，黃子佼觸犯於2023年2月17日修正施行的「兒童及少年性剝削防制條例第39條第1項無正當理由持有兒童或少年之性影像罪」。判決指出，黃子佼因一己私慾，加入創意私房論壇成為會員，並自該論壇購買兒童及少年之性影像，持有之數量達2,259個。且其案發時在演藝圈工作，經濟狀況小康，未曾因犯罪經法院判處罪刑。另外，黃子佼案發後，於偵查中坦承犯行，卻在程序及審理中均否認犯行，又未與被害人、告訴人等成立調解，判有期徒刑8月，併科罰金10萬元，罰金如易服勞役，則以1000折算1日。12月4日，知名作家瓊瑤驚傳在淡水區的住家輕生死亡，警消人員獲報到場，救護人員發現死者瓊瑤（本名陳喆，27年次）已明顯死亡未送醫，身旁留有遺書，享壽86歲。檢察官會同法醫前往殯儀館進行相驗，確定無外力介入，家屬對死因無異議，隨後開立死亡證明，遺體交由家屬處理後事。事件發生後，網路一片譁然，瓊瑤寫下許多膾炙人口的小說，作品深入人心，多部拍成電視劇，瓊瑤在臉書留下最喜歡的二字「翩然」的遺書，一如以往的浪漫筆觸，也成為世人對瓊瑤留下的追憶。12月4日凌晨，金融犯罪虛擬貨幣分析師陳梅慧，於國道新竹路段車禍身亡，事發之後爆出陰謀論，檢調介入偵辦追查，發現肇事的徐姓駕駛，因載旅客前往機場擔心延誤，以時速約106至108公里行駛，最後於過彎處疑因視線遮蔽，撞擊陳梅慧搭乘的UBER，另外，經法醫研究所檢驗結果出爐，陳梅慧體內「未有酒精與毒藥物反應」。對此，陳梅慧家屬透過律師表示，案件相關疑點有被釐清，對於調查結果予以尊重。據了解，陳梅慧為台灣XREX虛擬貨幣交易所的金融犯罪首席調查師，曾追蹤非法性暴力論壇「創意私房」的鏈上金流，完整揭露創意私房的金流結構，全數供給司法單位調查，以區塊鏈技術與數據協助打擊犯罪。謝男則為刑事局涉洩密罪偵查員，車禍前，謝員曾將債團金流交給陳女調查因而涉及洩密罪，其中檢方複訊後，諭知謝員3萬交保，陳女無保請回，豈料隔天就發生死亡車禍。司改會也發表聲明，對於陳梅慧的意外，感到遺憾與不捨，更細數其任職期間的卓越貢獻。而肇事徐姓駕駛為租賃車司機，案發當天因載著2名乘客前往桃園機場，擔心延誤班機，因此開上國道1號之後，就以高速時速約106至108公里行駛，過彎時疑因視線遮蔽，煞車不及釀禍。目前徐姓駕駛因涉過失致死、過失傷害等罪嫌遭起訴。12月8日下午，台北市內湖區內湖路一段某民宅，發生母女雙屍命案，死者為54歲的甯姓母親、28歲曾姓女兒，現場留有遺書，警方初步排除外力介入。警方調查發現，2人是因遭詐騙1200萬元，才導致發生悲劇，由於遺書中疑似寫到「警察叫我去死」等字眼，進而發現製作筆錄的員警，疑因言詞不當導致悲劇發生。據檢警調查，開設早餐店的甯女和擔任會計師的曾女，因辛苦工作的千萬財產被詐團騙光，連房子都被拿去二胎貸款，導致萌生輕生念頭，2人曾赴內湖警分局港墘派出所報案，31歲劉姓員警於製作筆錄時，言語間提到「這個新聞報那麼久了，你們還會被騙喔」，疑似壓垮最後一根稻草，母女雙雙陳屍家中。警方調閱電話錄音，查出劉姓員警疑似缺乏同理心，對當事人講出嘲諷言詞，內湖分局召開記考績會決議後，對劉姓員警記一大過調職處分，台北市警局長李西河表示，針對內湖分局員警處理詐欺案件缺乏同理心，且有極不當言行部分，深表痛心，除已責成內湖分局全力協助家屬辦理後事外，並主動將員警函送地檢署偵辦及移送懲戒法院審理，同時列為加強管考、優先汰除對象。勞動部一名吳姓員工輕生案件，引發輿論爭議，進而掀開勞發署北分署前分署長謝宜容「職場霸凌」事件，新北地檢署展開調查，於12月前往北分署搜索，而謝宜容除涉及職場霸凌案，同時也被指控濫用183萬公款送禮涉貪案。12月10日，新北檢大動作搜索謝宜容住處、北分署等22處，帶回23人至新北檢訊問，檢方訊問後，於11日上午依貪汙、違反政府採購法等罪，將謝宜容聲押禁見，新北地院裁定謝宜容羈押禁見。謝宜容移送新北檢複訊時，面對媒體追問全程不發一語，檢方目前朝貪污治罪條例偵辦，過失致死部分則另案偵辦。知名成人平台「FANS 17」遭檢舉，疑涉拍攝未成年少女性影片，並提供下載瀏覽，檢調展開搜索約談後，認為「FANS 17」、「爆料公社」負責人蔡姓兄弟等6人犯嫌重大，向橋頭地院聲押禁見獲准，另外，擔任監察人的網紅小哥哥艾里，諭令以20萬元交保。對此，「爆料公社」發出聲明，強調此案屬於負責人之個人行為，與公司營運及經營方向無任何直接或間接關係。對此，「小哥哥艾里」發出聲明表示，自己僅有與已成年之對象，進行談話性等訪問節目，也並未涉及本案，更表示會據實向承辦檢察官陳述。爆料公社也再次發出聲明後，向社員與支持者道歉，表示嚴正譴責任何違法行為，絕不姑息，也懇請所有關切的民眾給司法單位足夠的空間，讓正義能在公平的程序中展現其原貌。台中某國小棒球隊，驚傳教練涉嫌性侵學生，目前至少有31名孩子受害，離譜的是，該涉案的37歲松姓約聘教練，於受聘前就有性侵前科，還遭到判刑，但校方竟毫不知情，事件爆發後，松姓教練遭台中地檢署聲請羈押禁見獲准。據悉，松姓約聘教練10年前就有猥褻前科，自2019年至2024年間，涉嫌對多名未成年性侵，台中地檢署接獲太平分局通報，於今年11月間，指揮警方到松男住處，將人拘提到案，且從住處中搜出大量未成年不雅片。檢方複訊後，認為松男涉犯刑法加重強制性交、利用權勢性交罪，恐有湮滅證據、勾串證人之虞，並有反覆實行同一犯罪之虞，因此聲請羈押禁見獲准。12月19日下午，台中大肚區全聯倉儲發生大火，造成9人死亡，當時至少有14名員工受困頂樓，所幸後續被消防員陸續救下。而這場大火奪走9條人命，其中，最後被消防隊員在3樓夾層尋獲的失聯5人，不幸罹難，據了解，這5人是廖姓水電工頭，帶兒子及其他3人一起上工，未料竟遇上火警死劫，不僅5人小組全都葬生火窟，廖姓父子也雙亡。據了解，全聯倉儲各項工程發包給多個業者，案發當天，正在施作空調設備，傳出疑似為工人使用乙炔切割機噴出火花，加上其他樓層正在進行油漆作業，才導致大火發生。不過詳情還要待檢調釐清。