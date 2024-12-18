為了江蕙可以換電信公司了！「門票秒殺始祖」江蕙，暌違十年將於2025年再登台北小巨蛋，這次與遠傳電信攜手推出獨家「8/22遠傳用戶場」，即日起只要新申辦、攜碼或續約，選擇月付599元起的方案，就能直接免費獲得兩張演唱會門票，而且免抽籤，限量1,000組。
「門票秒殺始祖」江蕙即將震撼回歸，暌違十年，江蕙宣布2025年重登台北小巨蛋，並攜手遠傳推出8月22日遠傳用戶專場，讓粉絲再度感受她無可取代的舞台魅力。即日起，遠傳推出「超級巨星-江蕙方案」，只要辦理新申辦、攜碼或續約，選擇月付599元起的方案，就能直接免費獲得兩張演唱會門票，免抽籤，限量1,000組。
此外，從12月18日下午3點30分起，申辦遠傳「心5G方案」的用戶，還能透過簡訊收到購票登記網址。限量1,000名用戶，只要完成登記，就能保證獲得購票序號，享受「絕對有票」的安心福利。
遠傳VIP用戶同樣享有專屬福利，只要透過心生活App內的「VIP專屬兌換區」登記，即可抽選「遠傳用戶場次」購票資格序號，每組限購2張門票。VIP用戶更可依需求選擇票價及座位區域，輕鬆挑選心儀的位置，獨享天后江蕙的經典演出。
相關活動辦法請至遠傳官網：https://fetnet.tw/96Q0YE
🟡寬宏售票系統會員實名制購票流程
❗演唱會時間：
2025年7月11日~2025年7月26日高雄巨蛋
2025年8月8日~2025年9月1日台北小巨蛋開
❗第一次登記抽籤
2025年1月2日下午15:30～1月4日23:59止
❗登記資格
購票者須提供完整個人資料進行登記，包括姓名、身份證字號、電話等資訊，每人限登記1次，成功者可購得兩張門票。
❗抽選結果公布
2025年1月7日中午12:00公佈
❗繳費截止日期
2025年1月9日中午12:00
❗第二次抽籤
第一次未中籤者，可參加第二次抽籤，不用再登記，2025年1月13日中午12:00，公佈中籤名單同時開放繳費，繳費截止日期2025年1月13日中午12:00。
❗實名制購票規則
不可轉讓或轉售，購票者必須於演唱會當日攜帶有效證件進場，核對身份後方可入場。
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此外，從12月18日下午3點30分起，申辦遠傳「心5G方案」的用戶，還能透過簡訊收到購票登記網址。限量1,000名用戶，只要完成登記，就能保證獲得購票序號，享受「絕對有票」的安心福利。
遠傳VIP用戶同樣享有專屬福利，只要透過心生活App內的「VIP專屬兌換區」登記，即可抽選「遠傳用戶場次」購票資格序號，每組限購2張門票。VIP用戶更可依需求選擇票價及座位區域，輕鬆挑選心儀的位置，獨享天后江蕙的經典演出。
相關活動辦法請至遠傳官網：https://fetnet.tw/96Q0YE
🟡寬宏售票系統會員實名制購票流程
❗演唱會時間：
2025年7月11日~2025年7月26日高雄巨蛋
2025年8月8日~2025年9月1日台北小巨蛋開
❗第一次登記抽籤
2025年1月2日下午15:30～1月4日23:59止
❗登記資格
購票者須提供完整個人資料進行登記，包括姓名、身份證字號、電話等資訊，每人限登記1次，成功者可購得兩張門票。
❗抽選結果公布
2025年1月7日中午12:00公佈
❗繳費截止日期
2025年1月9日中午12:00
❗第二次抽籤
第一次未中籤者，可參加第二次抽籤，不用再登記，2025年1月13日中午12:00，公佈中籤名單同時開放繳費，繳費截止日期2025年1月13日中午12:00。
❗實名制購票規則
不可轉讓或轉售，購票者必須於演唱會當日攜帶有效證件進場，核對身份後方可入場。