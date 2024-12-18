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▲好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）17日獲美國海軍頒發最高平民榮譽，以表彰阿湯哥透過電影《捍衛戰士》為海軍和陸戰隊做出的卓越貢獻。（圖／美聯社／達志影像）

好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）17日獲美國海軍頒發最高平民榮譽，以表彰阿湯哥透過電影《捍衛戰士》為海軍和陸戰隊做出的卓越貢獻。有趣的是，湯姆克魯斯正忙著在英國片場拍攝《不可能的任務：最終清算》，所以美國海軍部長德爾托羅（Carlos Del Toro）是親自飛到英國，在片場完成了頒獎儀式，由此不難看出阿湯哥的巨星地位與美國海軍對他的重視。綜合外媒報導，德爾托羅將代表美國海軍最高平民榮譽的傑出公共服務獎頒給湯姆克魯斯，德爾托羅表示，「代表所有美國人民，代表我們的海軍陸戰隊，很榮幸能頒發這個獎項」。德爾托羅稱讚湯姆克魯斯，提高了大眾對訓練有素的軍人的認識與尊重，包括軍人在服役期期間所做的必要犧牲。《捍衛戰士》於1986年上映時大受歡迎，帶動一波美國民眾從軍潮，海軍甚至在電影院設立募軍攤位。而2022年上映的《捍衛戰士：獨行俠》也再度激發了年輕一代觀眾對於從軍的興趣。湯姆克魯斯領獎後表示，對於獲得這樣的殊榮十分感謝，「我不僅代表我自己接受這項榮譽，還代表我們全體演員、工作人員、編劇、導演，以及致力於提供幫助的好萊塢片廠」。湯姆克魯斯說自己欽佩每一位軍人，「能夠代表他們是我的榮幸，我非常自豪」。湯姆克魯斯透露自己在生活中深信「領導就是服務」的道理，而在軍人身上他也看到了這理念的實踐。美國海軍最高平民榮譽之前曾頒發給名導史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）和影帝湯姆漢克斯（Tom Hanks），以表彰他們在經典電影《搶救雷恩大兵》中的貢獻。