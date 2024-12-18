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美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）先前拜訪晶圓二哥聯電，媒體報導指出，此舉主要是AIT希望聯電赴美國設廠，對此，聯電今（18）日表示，谷立言只是例行性拜訪，目前並無赴美國設廠規劃。美國在台協會（AIT）於11月21日拜訪聯電，與聯電董事長洪嘉聰等高層討論聯電未來的發展策略，以及深入交流半導體產業等關鍵議題。AIT臉書發文表示，非常清楚台灣在全球半導體供應鏈扮演的關鍵角色，也將繼續與台灣攜手合作，致力維護全球供應鏈的安全與韌性。根據媒體報導，AIT處長谷立言拜訪聯電主要是希望聯電能夠赴美設廠。此消息一出，引發外界猜疑，對此，聯電表示，谷立言僅是例行性拜訪，不回應當天會議內容，聯電目前沒有赴美國投資設廠的規劃。聯電於今年1月宣布與英特爾合作新晶圓代工，目前已與英特爾在美國亞利桑那州簽署合作協議，計劃於2027年共同開發和製造12奈米製程。聯電目前在美國布局，以與英特爾（Intel）的合作案為主。