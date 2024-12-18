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▲此次捐贈活動不僅是醫界間互助合作的範例，也彰顯了企業對社會的關懷與責任，臺灣台北醫療聯盟將持續致力於推動更多類似的公益活動。（圖／臺灣台北醫療聯盟協會提供）

臺灣台北醫療聯盟協會今(18)日攜手醫凡企業有限公司捐贈脈照靜脈定位器給林口長庚紀念醫院，以提升病患照護品質，減少醫療爭議。臺灣台北醫療聯盟理事長趙忠傑表示，這是企業善盡社會責任的一部分，希望能透過技術創新與醫療資源的支持，共同為社會做出更多貢獻，並且配合政府長照3.0政策，減輕長者疼痛，期望各醫療院所積極響應，共同讓更多病患獲得更好的照護。醫凡企業有限公司總經理周玉堂表示，脈照靜脈定位器是一項先進的醫療設備，能有效幫助醫護人員在抽血或輸液過程中，精確定位病患靜脈，避免了以往因找不到血管而反覆刺針的情況。這不僅大幅減少病人的痛苦，也有效降低了醫療糾紛的風險。捐贈儀式中，林口長庚紀念醫院對該項捐贈表達感謝與高度肯定，此儀器將在臨床中發揮重要作用，提升醫療服務的精準度與病患的整體就醫體驗。此次捐贈活動不僅是醫界間互助合作的範例，也彰顯了企業對社會的關懷與責任，臺灣台北醫療聯盟將持續致力於推動更多類似的公益活動，並與各界攜手為提升醫療品質而努力。