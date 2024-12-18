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美國總統當選人川普將於明（2025）年1月20日重新入主白宮，也使得全球政經局勢及金融市場不確定升高。兆豐銀行今（18）日指出，2025年將是「川普2.0」影響深遠的一年，目前市場對美元走勢看法分歧，投資人應留意未來川普政策對國際貿易、經濟及地緣政治的影響，預期未來匯率波動加劇，利率前景依然充滿不確定性，企業可善用匯利率避險工具，因應明年金融環境的變化。兆豐銀行今日在台中舉辦首場「2025年匯利率展望暨衍生性金融商品運用講座」，由兆豐銀行副總經理陳昭蓉率領交易團隊剖析金融市場概況與明年度的匯利率展望，共吸引中部地區百餘名企業高階主管及財務人員熱情參與。回顧今年金融市場概況，兆豐銀行表示， 除了日本、台灣外，各國已步入降息循環，歐洲方面，今年以來歐元區4度降息，明年料會再進一步調降利率，瑞士、瑞典則加快降息步伐。至於美國方面，受就業及通膨經濟數據反覆不一，市場不斷修正美元降息的幅度及時間點，使得今年美元指數及美債殖利率整體呈現區間震盪格局；台灣則出現股匯不同調的情形，新台幣匯價受制於美元高利率的優勢表現偏弱。展望明年，兆豐銀行認為，2025年將是「川普2.0」影響深遠的一年，也提醒應留意未來川普政策對國際貿易、經濟及地緣政治的影響，例如驅逐非法移民及貿易保護主義將推升商品價格，延長減稅措施，將使得美國政府增加舉債金額，這些因素也將有助於美元強勢。不過，兆豐銀行也提到，川普主張美國製造、強化美國能源生產地位、結束俄烏戰爭及新任財長主張削減政府支出等政策，卻可能令美元走弱。也因為川普政策對美元走勢影響相當分歧，兆豐銀行預期，未來匯率波動加劇，利率前景依然充滿不確定性。同時，兆豐銀行也逐一分析影響2025年歐元、日圓及人民幣等貨幣的主要因素，並建議可善用匯利率避險工具，因應明年金融環境的變化。