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台北上海雙城論壇昨日在北市晶華酒店登場，中國上海市副市長華源在雙城論壇表示會推動上海居民赴台旅遊。對此，陸委會今（18）日發布5點聲明，並呼籲陸方不要用嘴巴說說，要大陸主管機關文旅部先公告。針對上海市政府將恢復陸客團來台旅遊，陸委會今日例行記者會上，副主委梁文傑發表5點聲明表示，第一、政府推動兩岸健康有序交流，包括觀光旅遊的政策沒有改變，同時政府維護國人旅遊安全的前提也沒有改變。第二、陸委會鄭重提醒中國當局，陸方公布「懲獨22條」，日前又無理逮捕3名超過70歲的一貫道道親，已經增加國人赴陸安全的疑慮。陸委會重申，陸方要趕快放人，讓3位老人平安回家，否則必將對兩岸交流造成巨大傷害。第三、陸委會注意到華源說要推動上海居民赴台旅遊的談話，但是國台辦發言人卻說上海市副市長的發言只是「意向性的表態」，所以最終能否成為陸方的政策作為，必須要看國務院文旅部是否有做出正式公告，不是只有上海市在雙城論壇講話就算數，也不是國台辦說話就算數，文旅部必須正式公告。第四、陸委會歡迎大陸民眾來台觀光旅遊的立場不變，去年8月公告的基礎上，陸委會已經做好準備。只要大陸不是出於政治目的、不附帶條件，不會隨時脅迫而無故叫停，陸委會都表示歡迎，也會做出相應措施讓兩岸觀光旅遊繼續執行。第五、兩岸觀光旅遊的品質是政府關心的事項，為確保健康有序的旅遊環境，我方建議委由兩岸雙方的台旅會、海旅會溝通。以利將來執行。