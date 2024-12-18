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2024年5月26日，統一獅台南主場湧入9668位球迷，創下該季統一獅主場最多進場人數紀錄，甚至超過上半季封王戰，這些球迷全都是為參加隊史傳奇球星「綠色坦克」高國慶引退賽而來，該場比賽，統一獅總教練林岳平特意安排高國慶以指定打擊先發亮相，最終打滿全場，還在九局上場守備，但事實上，高國慶賽前並不知道餅總要讓他打好打滿，也才會有首打席過度謹慎導致被三振的結果。高國慶日前接受《野球名人房》專訪時，回憶起引退賽歷程，有感動、不捨，以及餅總出乎意料的貼心。「很感謝大餅那時候的安排，讓我感覺很溫馨，該給我的都有給我，讓我打滿全場，最後還有一個橋段下去守備。」「雖然那段時間我在二軍，他在一軍，平常很少碰面，引退過程中也沒聽到他會怎麼安排，只有看到他都會跟媒體說會讓我出賽，至於後來當天發生的橋段，在這段引退過程其實都沒聽到。」由於賽前不確定教練團安排，因此儘管先發上陣，還擔任開路先鋒，高國慶還是擔心首打席便是選手生涯最後一次上場打擊。「我原本也以為只有一次機會，所以首打席上去時很慎重，不要亂打，結果第一次下來後，胡金龍他們還虧我：『爺爺！第一顆那麼好打怎麼不打？』，因為我怕打不好下來，我整個畫面就沒有了！」「我想說再多等幾顆球，讓我畫面再多一點這樣，現在回想起來，第一顆真的很甜。」高國慶憶起首打席滿是笑容，隨後提到該場比賽想法時，又感性地說：「當天很興奮，但又很怕結果不太好，如果我上去打，是比賽很關鍵的時候，結果我沒有貢獻害球隊輸球，其實比賽中會一直擔心這些，也會很希望球隊贏球，不要因為我個人的引退賽，給了我這個機會，結果害球隊輸球，其實是很期待但又怕受傷害。」