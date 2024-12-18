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▲外界本以為是和平離婚的黃廉盈和前夫夏天倫，沒想到離婚後不斷隔空互槓、開撕、毀滅式爆料，如今更鬧上法院。（圖／夏黃廉盈IG）

「名媛版大S」黃廉盈和有「夜店大亨」之稱的前夫夏天倫，兩人於2021年結束12年婚姻後，雙方持續在網路上隔空交火、毀滅式爆料、甚至對簿公堂，黃廉盈直接對夏天倫提告，夏天倫也因此被台北地檢署起訴。今年8月，夏天倫突然公開一連串毀滅式爆料，指黃廉盈婚內出軌光頭男，還指黃廉盈偷走女兒紅包錢。夏天倫在網路上進一步指出，黃廉盈趁家人不在時，拿走女兒的百萬元紅包，甚至買東西還跟小孩說︰「要記得還我錢喔」，讓夏天倫相當傻眼，怒批黃廉盈是「刷媽媽形象好賣東西，這壞習慣到現在都還改不掉」。當時黃廉盈未在第一時間作出回應，僅表示自己在國外旅遊，預計過陣子才會出面；聽到前夫夏天倫直播爆料、要報警抓她，黃廉盈還不時發出笑聲，只回應目前無法多說什麼，很可能還在與夏天倫協商中。幾天後，黃廉盈才打破沉默，在臉書寫下長文，提出3點反擊，「婚姻如人飲水冷暖自知。」更指出這12年間，都在忍受前夫的精神暴力。當時黃廉盈還請年邁父親「親情喊話」，不過影片被刪除。但恐怕此舉是點燃夏天倫怒火，夏天倫又最新在IG開直播，大爆料前妻的4大離譜行徑，重炮反擊，怒指黃廉盈利用本該拿來家用的錢，私自挪用拿去做隆乳和私密手術，還跑牛郎店玩到天亮，更自爆當年離婚的主因，就是因為黃廉盈長期不回家。夏天倫開始在Threads上貼文，誓言要揭開夏黃廉盈的真面目，還將一系列文章取名為「連贏夢遊仙境」，許多網友都跟著吃瓜等更新。他踢爆前妻趁家人出國時偷走了小朋友多年存下來將近280萬台幣的紅包錢。據說這筆紅包錢孩子們從兩年前就開始要求爸爸幫她們要回來卻遲遲要不回，本來都要放棄了，然而最近夏黃廉盈難得帶孩子出門買東西卻還提醒：「要還我錢喔！」連小錢都要計較的態度，讓她們超傻眼，這才決定再次要求歸還紅包錢。黃廉盈雖否認此事，但雙方一來一往隔空交火，越演越烈。台北出生、美國長大的黃廉盈，憑藉著172公分的模特身高，以及激似女星大S的臉蛋，在名媛界中相當活躍，她在大學時期在一場派對上與大他8歲的夜店大亨夏天倫相識，兩人隨即陷入熱戀，初次約會時夏天倫還曾對她說：「妳很適合當我孩子的媽媽。」黃廉盈22歲就未婚懷孕，23歲便與夏天倫結婚，並育有2女，黃廉盈還因此「冠上夫姓」，可見當時愛得轟轟烈烈。夏天倫為美商SUPPER Club以及the LOOP集團創辦人，父親為台北市東區酒店大亨夏承榮，曾縱橫北市酒店逾30年，夏天倫與胞弟夏天浩在北市經營多家夜店，從早期的Luxy，到現在的OMNI、KOR、CÉ LA VI TAIPEI，為台灣的夜店王。不過3年前兩人離婚時，還曾發表共同聲明：「在結束親密愛人的共同派對後，我與他將成為摯友，祝福彼此。」坦言兩人和平落幕。當時黃廉盈還感性表示：「即使這段感情即將從現實走入回憶，我倆仍然慶幸曾為彼此全心付出，不留任何遺憾。」並透露兩人會一起照顧2名家人。但後續兩人相互開撕醜聞、互揭瘡疤的毀滅式爆料，甚至不惜鬧上法院。