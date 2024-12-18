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▲吳奇隆（右）和劉詩詩（左）結婚多年，一直被外界謠傳婚變，王大發透露，自己聽到的版本是兩人已經離婚了。（圖／翻攝吳奇隆微博）

中國女星劉詩詩2015年與大17歲的男星吳奇隆結婚，兩人的戀情本就不被外界看好，近來頻傳雙方已經離婚，近日中國狗仔王大發在直播時爆料兩人已經離婚，還不小心脫口而出：「終於不再和她（劉詩詩）那個前老公來往」，此話一出許多網友也表示，兩人趕快離婚。王大發經常直播說娛樂圈的八卦，近日她與搭檔小劉談到「隆詩婚」的婚變傳聞，直言「我聽的版本是兩人已經離婚，但是實際情況還不確定」，還建議吳奇隆和劉詩詩一起上以面臨感情危機的已婚夫妻為主題的實境節目《再見愛人》。隨後談到劉詩詩獲得愛奇藝尖叫之夜影后大獎時，王大發還脫口說：「終於不再和她那個前老公來往。」王大發此話一出吸引許多網友關注，紛紛表示「趕緊離婚吧，早就覺得兩人不適合了」、「劉詩詩剛談戀愛的時候也是美到發光，現在復出面相已經完全不一樣了」、「這兩年看劉詩詩的面相，一看就知道家庭過得不好」。不過面對王大發的爆料，劉詩詩和吳奇隆的經紀公司皆沒有對外發出聲明。劉詩詩與吳奇隆因合作陸劇《步步驚心》結識，2013年雙方公開戀情，2015年宣布結婚，還育有一子「步步」。然而，當時正值劉詩詩演藝事業巔峰，因此這段相差17歲的戀情一直不被外界看好，不過吳奇隆在婚禮上對劉詩詩說：「以前我埋怨老天對我不好、不公平，讓我經歷很多磨難，但是我現在明白為什麼，因為祂把最好的留給我」，這段話一講出來，也讓劉詩詩、現場賓客和大批粉絲們超感動。