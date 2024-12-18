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▲黃小柔（右）被多名網友爆料私下態度差。（圖／小姐不熙娣YouTube）

▲黃小柔承認不讓位的人就是林襄（左）和林穎樂（右）。（圖／綜藝玩很大YouTube）

黃小柔和Vicky先前在節目《小姐不熙娣》爆料，2名人氣女星曾在團隊搭高鐵出外景時霸佔座位，要她們去坐其他地方，讓Vicky氣到血壓飆升，事後網友瘋猜那2名女星為林襄和林穎樂，隨著風波越演越烈，兩人也急忙撇清，沒想到今（18）日事態大逆轉，黃小柔突然承認自己的爆料對象就是林襄和林穎樂，對此，Vicky經紀人表示，Vicky之後不會拒絕同台林襄、林穎樂兩人，她也不想傷害任何人。「讓位風波」不斷延燒，儘管林襄和林穎樂已經澄清不是自己，網友卻轉向攻擊黃小柔、Vicky，認為她們爆料說一半，導致林襄和林穎樂被誤會，要求她們道歉。黃小柔今日無預警發文，點名林襄和林穎樂就是那2位不讓位的女星，「這位乘客直接舉起手上的車票，從頭到尾沒有抬頭面對，直接叫Vicky姐去坐她的座位。」並強調自己句句屬實。據《ETtoday星光雲》報導，Vicky發聲回應，會選擇說是搭高鐵，而不是火車，就是怕網友會猜到是在講誰，「沒有想要消費或蹭誰，就是綜藝節目聊天而已。」她強調自己不會想去傷害其他人，經紀人也表示，Vicky之後也不會拒絕和林襄與林穎樂同台，至於有沒有禮貌是個人認知問題，「也許林襄覺得自己已經夠禮貌了，所以我覺得是個人對禮貌認知的不同。」對此，《NOWnews今日新聞》記者詢問經紀人，對方表示正在直播中，過一小時後再度致電，電話轉語音信箱。黃小柔稍早發文還原事件始末，透露當時和Vicky上車後，發現Vicky的位置已經有人入座，「我們要上前詢問時，這位乘客直接舉起手上的車票，從頭到尾沒有抬頭面對，直接叫Vicky姐去坐她的座位，（我們不知座位在哪），隨即低頭滑手機不再理會，完全沒有要討論的狀況下，火車已經啟動，讓我們有點不知所措。」最後更表示，她們在經過了解後才知道佔位的人是林襄與林穎樂。