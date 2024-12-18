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▲台灣隊長陳傑憲五局上擊出驚天3分砲，讓中華隊擊敗日本。（圖／記者葉政勳攝）

2024第三屆WBSC世界12強棒球賽，中華隊拿下冠軍，「台灣隊長」陳傑憲在冠軍戰對日本敲出關鍵3分砲，7場比賽共22打數敲出14安，打擊率6成36。近期他在上資深主播陳雅琳陳雅琳的節目時，透露自己在全壘打的打席前腦中想的事情，其實就是將一切簡單化，專注於自己的策略上。陳傑憲坦言在冠軍賽與日本再次交手，當下並沒有想到可以奪冠，只是希望能把這個過程記在腦海中，盼未來可以將此化為成長養分。但是在局面往中華隊這邊倒之後，慢慢覺得有機會可以拿下來，覺得有機會贏。在第5局敲出3分打點全壘打，為這場比賽定調，陳傑憲這關鍵一擊讓他成為台灣英雄，他也分享自己當下內心所想的策略，「一二壘（有人）、一人出局，然後換我上去打，不能把球打成滾地球，因為日本守備很厲害，最少、最少要打高飛球，並且要拉打，因為這樣就算我出局了，壘上還有人，後面第四棒是安可。」陳傑憲也透露，其實12強賽前總教練曾豪駒就有跟他說，在這種高強度的國際賽，想要什麼球都打得到很困難，要帶著自己的策略下去攻擊，往往越簡單效果越好。曾豪駒對此也說，其實在比賽中一次想要做很多事情，高機率沒辦法做得很好，只能利用自己的優勢、從小地方著手，專注於做好自己，不用去想要符合所有人的期待。