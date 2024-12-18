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立法院20日預計排審《公職人員選舉罷免法修正草案》、《憲法訴訟法修正草案》、《財政收支劃分法修正草案》，國民黨團力拚三讀。對此，民進黨林右昌今（18）日表示，對於國民黨傷害民主行為，民進黨要求國民黨黨主席朱立倫負起政治責任、公開道歉；此外，林右昌也轉述黨主席賴清德語重心長看法，期盼立法院的議案審查，都應該要尊重民主程序，朝野應該有更多的時間和空間進行協商。民進黨下午召開中常會，林右昌於會後記者會中表示，國民黨16日在立法院用暴力阻擋其他政黨立委進入委員會，一黨關門修法，讓許多民眾覺得不可思議，也認為這是台灣政治史上最黑暗的一頁。林右昌表示，對於國民黨傷害民主行為，民進黨要求國民黨黨主席朱立倫負起政治責任、公開道歉；他批評，國民黨仍是一意孤行，準備在20日把最具爭議、政治性的三個法案強渡關山、強行通過。「這是台灣民主最重要的時刻，也是非常重大的危機！」林右昌提到，明後天看到公民團體發起相關行動，民進黨也會發表嚴正態度立場，會與公民團體一起撐國會挺民主。林右昌呼籲，現在國會發生的事情已經超越政黨之間的競爭，全國不同政黨，理性的台灣人民，站出來到立法院表達立場與態度，一起來捍衛台灣民主。此外，林右昌轉述賴清德中常會談話，表達其擔憂。賴清德表示，民主是台灣珍貴的資產，也是台灣在國際上引以為傲的品牌，然而台灣的民主得來不易，從專制的黑暗時代走到現在的民主，是有許許多多人犧牲奉獻的結果，因此，持續深化民主，或是民主的守成，是朝野要共同努力的。賴清德說，希望立法院的議案審查，都應該要尊重民主程序，朝野應該有更多的時間和空間進行協商，得到真正有利國家社會人民發展的結論，這樣才能真正彰顯民主的價值。