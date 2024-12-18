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▲王義川刁難議事人員要喝水，徐巧芯批是「巨嬰」。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

內政委員會今（18）日開會要確認議事錄，但綠委在8點半就先搶占主席台，拒絕確認今天議事錄。民進黨立委王義川發言時卻要求議事人員幫忙倒水，並痛罵立法院長韓國瑜下令不給水喝，引發爭議。國民黨立委徐巧芯批評王義川是巨嬰。今日立院外交及國防委員會審查國防部預算，上午進行秘密會議審查，下午1點公開會議審查。，但本會期被分配到國防委員會的王義川並未現身委員會審查預算，徐巧芯下午1點臉書發文指出，如果身為外交國防委員會的王義川，有來自己委員會開會的話，還有咖啡喝喔。徐巧芯還說，「我們10:00左右開始審查，但到目前為止都沒看到人，只在直播上看到有巨嬰在對議事人員發飆要水喝。」最後還不忘標註狠酸王義川，「下次是不是要吵著喝奶」。媒體人黃揚明在臉書發文指出，今天內政委員會因為民進黨的杯葛，輪值召委徐欣瑩根本無法宣布開會，會場螢幕上一直顯示的是「會議尚未開始」，在非開會狀態，現場立委如果口渴，可以自己去茶水間倒茶，另外國會頻道依規定就是非會議狀態就不會播出聲音，王義川委員的發言證明了自己太菜，「這不是巨嬰立委，什麼才叫巨嬰立委？」