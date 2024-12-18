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▲Netflix官方小編在Threads上分享影集《家有壁爐》，引來熱烈討論。（圖／ Threads）

近日新一波冷氣團抵達，全台氣溫驟降，串流影音平台Netflix小編發揮創意，在Threads幽默分享「禦寒妙招」，貼出長達1小時壁爐燒柴影片的截圖，貼文曝光後引發熱議，民眾紛紛笑翻表示：「認真有用，不騙人」、「昨天放著睡覺，感覺到溫暖了不少！」Netflix小編在Threads上分享讓室內氣氛暖起來的妙招：「氣溫驟降我的應對方式。」他曬出一部片名為《家有壁爐》影片截圖，當按下播放後，螢幕會出現木材燃燒的畫面，搭配劈啪作響的療癒聲音，整部片長達1小時。影片下方的內容介紹寫著：「以劈啪作響的樺木營造氣氛，伴隨閃爍的餘燼和舞動的火焰，交織出美麗動人的火光，帶來輕鬆的美妙時刻。」貼文曝光後，引來大批民眾紛紛笑回：「欸不是，一打開《家有壁爐》就暖了」、「省了一筆暖爐的錢錢」、「哈哈哈哈哈我冬天也超愛播這個」、「我看了一個小時，從頭到尾無冷場」、「認真有用，不騙！」事實上，《家有壁爐》早在2010推出，2015年分別推出《家有壁爐4K經典版》及《家有壁爐4K樺木版》，3集的內容均沒有出現人物，只拍攝著柴火在壁爐燃燒1小時的畫面，還可以選擇是否要播放配樂。而該節目看似簡單，實際上製作需要長達2年的時間，光是從木材擺放的方式、位置，到火光的顏色、燃燒方向和聲音都非常講究，加上導演堅持一鏡到底，一有差錯就得全部重來，相當耗時也費力，1集的節目成本也要花費3.5 萬美元（約新台幣100 萬元）。