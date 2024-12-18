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日職千葉羅德23歲投手「令和怪物」佐佐木朗希挑戰大聯盟，本週正式展開談判，根據美國媒體報導，預計最快本週就會有球隊上門會面，但未來動向仍不明朗，會這麼難以預測，或許跟佐佐木朗希的年紀有關，其薪資上限讓大聯盟30隊都有機會出手搶人。大聯盟規定未滿25歲的國外選手只能以國際業餘選手簽約，意味著23歲的佐佐木朗希僅能獲得小聯盟合約，並受到薪資上限影響，最高簽約金為700萬美元。《紐約郵報》分析指出，「佐佐木朗希上週正式申請入札，需在明年1月24日前完成簽約，預計在國際自由球員簽約期的早期與球隊達成協議。最快本週便會開始與有意向的球隊會面，但佐佐木朗希的去向依然不明朗。」此前，道奇被認為是簽下佐佐木朗希的熱門球隊，陣中有兩大日籍巨星大谷翔平和山本由伸，然而佐佐木朗希的經紀人Joel Wolfe在冬季會議上卻表示，「小市場或中市場球隊，對於日本轉戰大聯盟的球員來說，可能是更有利的選擇。」這番言論使情勢變得更撲朔迷離。美媒也指出，佐佐木朗希的簽約金受到限制，使得洋基和大都會在競爭中處於劣勢，但其他球隊也不見得會貿然出手，有球隊高層認為，「在見到佐佐木朗希之前，一切都只能猜測。」