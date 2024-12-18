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▲魔法小八貓玩偶超可愛，每人限購一隻，預期將成為最夯商品。（圖／翻攝0% Taipei臉書）

▲哥布林因為迷因的關係，目前人氣也相當高。（圖／翻攝0% Taipei臉書）

▲快閃店活動期間單筆消費滿800元，即贈送限定特典貼紙一枚。（圖／翻攝0% Taipei臉書）

▲快閃店整理券發放詳細地點、時間。（圖／翻攝0% Taipei臉書）

▲「Magical Chiikawa」魔法吉伊卡哇華山快閃店商品。（圖／翻攝0% Taipei臉書）

▲「Magical Chiikawa」魔法吉伊卡哇華山快閃店有販售長袖毛衣、壓克力吊飾。（圖／翻攝0% Taipei臉書）

▲「Magical Chiikawa」魔法吉伊卡哇華山快閃店精美小物。（圖／翻攝0% Taipei臉書）

▲吉伊卡哇魔法少女系列相當受到粉絲歡迎。（圖／翻攝0% Taipei臉書）

全台吉伊卡哇粉嗨起來！「Magical Chiikawa」魔法吉伊卡哇華山快閃店，即將在12月21日於台北華山1914園區登場，現場將販售等等精美玩偶，還有長袖衣服、各種吊飾商品一次蒐羅，入場方式與營業時間也一次公布了！「Magical Chiikawa」魔法吉伊卡哇華山快閃店將在12月21日與作者「nagano market POP UP SHOP」華山快閃店同步，首日營業時間更將從上午8點營業至晚上11點，15小時營業不間斷。本次魔法吉伊卡哇華山快閃店已夢幻與可愛為主題，透過環繞全場的鏡面裝飾與粉藍幻彩牆，營造出置身魔法世界的奇幻場景。會場中央特別設置為活動量身打造的「霓幻愛心旋轉角色台」，小可愛們齊聚一堂迎接大家的到來！現場活動除了多款「Magical Chiikawa」限定商品之外，當下話題發燒的「貓熊玩偶系列」也首次在台灣亮相！此外，於本活動單筆消費滿800元，即贈送限定特典貼紙一枚。入手限定商品的絕佳機會，粉絲們絕對不容錯過。快走進魔法吉伊卡哇的夢幻世界，讓可愛的魔法討伐你的心吧！2024.12.21(六) 8:00-23:00 ※首日特別營業時間2024.12.22(日) – 2025.4.6(日) 11:00-20:00華山1914文創產業園區 西4館 (台北市中正區八德路一段1號)活動首三日以「現場整理券」進行時段入場管制，每時段30分鐘，時段結束前5分鐘進行清場，請於清場前移步至結帳隊伍內或出場。：魔法吉伊卡哇華山快閃店華山1914文創園區 西4館 （近捷運善導寺站）12/21(六)07:30 整隊發放實體整理券，實體券額滿後，開放現場申請Line整理券。12/22(日) 、12/23(一) ：10:30 整隊發放實體整理券，實體券額滿後，開放現場申請Line整理券。① 12/21(六) 8:00~23:00 整理券時段制入場② 12/22(日) 11:00~20:00 整理券時段制入場③ 12/23(一) 11:00~20:00 整理券時段制入場④ 12/24(二) 起開放自由入場，人潮過多時，視情況以現場整理券進行入場管制。，也請勿解壓縮或使用物品佔位。整理券限入場本人領取，經工作人員判斷非本人者，不接受任何理由，會當場取消您的入場資格，請勿試圖鑽漏洞。