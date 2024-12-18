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財政部日前舉辦「雲端種樹趣e起集點樹」抽獎活動，中獎名單重複引發爭議，立法院財政委員會今（18）日審查2025年度財政部賦稅署、五區國稅局等預算，立委質疑財政部監督不同，分別減列統一發票給獎委辦費2300萬元及一般事務費100萬元，並通過主決議，要財政部提出具體改進措施。為鼓勵民眾下載雲端發票，財政部台北國稅局今（2024）年6月6日至9月30日舉辦「雲端種樹趣，e起集點樹」活動，期間內只要儲存雲端發票、新增載具歸戶、設定領獎帳戶、透過App兌獎、捐3張雲端發票，都可以累積抽獎機會，總獎金與獎品超過215萬，有現金10萬、蘋果手機、平板及名牌家電等，也吸引6.2萬人、29.3萬人次參加，但也被發現iPhone、iPad等大獎有4人重複中獎，引發爭議。立法院財委會今日審查財政部賦稅署及旗下國稅局等預算，其中明年度統一發票給獎及推行經費編列184億餘元，不過，會議主席、國民黨籍召委陳玉珍認為，雲端發票抽獎疑雲影響民眾對財政部的公信力，國民黨立委賴士葆等人也質疑財政部監督不周，提案減列委辦費5億元、一般事務費2000萬元，合計5億2000萬元。財政部長莊翠雲則表示，明年度統一發票經費編列184億餘元，其中96%是兌獎獎金，兌獎、領獎及相關系統維運占2%，宣導經費只有2億3000萬元，未來宣導活動方式會檢討，目前雲端發票抽獎爭議已移送調查局調查，民事也提起訴訟。賦稅署長宋秀玲也說明，在行政調查部分，經查重複中獎人均非財政部與所屬機關及承辦廠商的員工、配偶或其三親等以內的親屬。在經過立委協商後，財委會最後通過減列賦稅署工作計畫統一發票給獎及推行項下委辦費2300萬元、一般事務費100萬元，亦通過主決議，要求財政部所屬及賦稅署未來規劃多元租稅宣導，包括辦理抽獎活動的必要，並要比照公益彩券與統一發票使用開獎機、號碼球開獎模式，並在3個月內提出書面報告。