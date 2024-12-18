大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。中央氣象署發布「低溫特報」，提醒民眾今（18日）晚至明（19）日局部地區有持續10度左右或以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範，外出記得穿著防寒外套、留意自身穿搭。
⚠️低溫特報
📍影響時間：18日下午至19日晚上
🟡橙色燈號：新北市、基隆市、臺北市
🟡黃色燈號：桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣
中央氣象署提醒，明（19）日大陸冷氣團影響，中部以北及東北部偏冷，其他地區早晚亦冷；桃園以北地區、東北部、東部地區及西半部山區有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨，澎湖、金門及馬祖為多雲。20日大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及東北部天氣仍涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、東北部、東部地區及大臺北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
🟡低溫特報怎麼看？
📍黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下
📍橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下
📍紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下
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📍影響時間：18日下午至19日晚上
🟡橙色燈號：新北市、基隆市、臺北市
🟡黃色燈號：桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣
中央氣象署提醒，明（19）日大陸冷氣團影響，中部以北及東北部偏冷，其他地區早晚亦冷；桃園以北地區、東北部、東部地區及西半部山區有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨，澎湖、金門及馬祖為多雲。20日大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及東北部天氣仍涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、東北部、東部地區及大臺北山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
🟡低溫特報怎麼看？
📍黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下
📍橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下
📍紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下