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台美21世紀貿易倡議首批協定10日生效，對此，身兼黨主席的總統賴清德今（18）日在中常會中表示，台灣和美國未來將攜手落實，並推動更多後續合作，除了促進台美經貿關係，並達到雙贏目標外，也要為雙邊及區域經濟繁榮，持續貢獻力量。民進黨今舉行中常會，據轉述，賴清德在中常會上表示，「台美21世紀貿易倡議」首批協定上周已經正式生效，奠定台美經貿法制化的基礎，首批協定涵蓋5大議題，包含「貿易便捷化」、「良好法制作業」、「反貪腐」、「服務業國內規章」、以及「中小企業」。賴清德提到，這5大議題，不只能提升供應鏈的效率與韌性，更能帶動更多貿易、資金與技術往來的機會，未來，台灣和美國將攜手落實，並推動更多後續合作，除了促進台美經貿關係，並達到雙贏目標，也要為雙邊及區域經濟繁榮，持續貢獻力量。賴清德表示，立法院上周三讀通過「運動產業發展條例」增修條文案，這次修法，是為了打造更健全的運動產業發展環境，重點包含落實性別平等原則、強化支持輔導運動員工會或團體、以及深化擴大防賭機制。賴清德說，「以運動壯大台灣」是民進黨政府不變的目標，民進黨不只要為運動員打造更優質的環境，更要讓所有熱愛運動產業的國人，都能以台灣為傲。此外，賴清德說，今天是聯合國訂定的「國際移民日」，也是台灣的「移民節」，目前，台灣的婚姻移民，已突破60萬人，加上其子女總人數已超過百萬人，另外有數十萬名來自世界各地的外籍人士，共同在台灣這塊土地上，認真工作、求學，或投資經商，對於台灣的經濟發展、生活文化等層面，都產生了非常重要與深遠的影響，也造就了台灣更加多元活潑的社會文化。賴清德說，民進黨中央黨部新住民事務部，與各地方黨部共同合作，從今年8月開始，從南到北、包含東部和離島，在全國各地設立了14個「新住民諮詢站」，除了受理陳情案，也提供通譯服務，貼近各地新住民的生活，關心每一位新住民朋友的權益。賴清德續指，民進黨明年也會繼續將「新住民諮詢站」拓及到更多縣市，讓民進黨成為所有新住民朋友生活中的最佳夥伴，全體黨公職要一起來努力。