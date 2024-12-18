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日本兩大汽車公司本田和日產今(18日)被日經新聞報導揭露，正在進行合併協商，並計畫成立控股公司，以應對全球汽車產業的結構轉變。未料，下午又有外媒接連指出，鴻海有意參一腳參與收購日產汽車的計畫。針對本田以及日產的合作，本田執行副總裁Shinji Aoyama周三表示，本田正在考慮多種選項，包括資本合作或設立控股公司。日本網路媒體Diamond Online報導提到，媒體編輯部獲悉鴻海有意收購日產汽車，而日產剛開始考慮與本田就業務合併進行談判，代表鴻海可能是潛在的競爭對手。該報導引述未具名的人士指出，持有35%日產股權的雷諾，想要把日產持股賣給鴻海。相關消息隨即被財經媒體彭博跟進，根據彭博報導，一名知情人士向彭博透露，鴻海有意收購整個日產汽車，並非只想收購日產的工廠和設備。但彭博也提到，目前還不清楚日產是否已經跟鴻海展開討論，或是已經拒絕鴻海的接觸。日產與鴻海的發言人和代表並未有回覆。日產預定在 12 月 23 日召開董事會，針對與本田合併協商進行表決，外媒研判雙方將會進行合併協商的瞭解備忘錄（MOU）。