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高國慶職業生涯效力統一獅長達20年，生涯累積6140打數、1844安打、134全壘打與902打點，四項數據都位列中職歷史前5名，但在這位功勳老將以45歲234天出席引退賽，打破中職最年長球員出賽紀錄的那晚，9局被換上場守備，從休息區跑向熟悉不過的一壘過程中，高國慶還是忍不住眼眶泛紅，他想在最後時刻，再感受一下棒球帶給他的美好。「其實走出去的時候，我一直在環顧四周，心想：『這難道是我最後一次以選手身分，站上球場了嗎？』」當提到9局被換上場守備，淚水在眼眶打轉，自己在想什麼時，高國慶回憶道。「因為你有想過，打了1000多場球賽，這樣子進進出出，當下還是選手的時候，其實不會太在意，但當知道這是最後一場比賽時，就會想要多看一下這個畫面、這個情景，再去感受一下。」高國慶還提到，經過接受全場球迷起立吶喊、兩隊球員鼓掌、自己也脫帽致意等既定儀式之後，自己抬頭剛好看到記分板時間時的有趣回憶。「剛好看到記分板，上面有時間，結果已經快要12點，好像有點晚了。」儘管當天引退賽進行到深夜，但相信那天進場球迷不會太過介意，不僅因為那是別具意義的一晚，也是為了高國慶效力統一獅長達20年的輝煌成績能做的最後致敬。