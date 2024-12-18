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立法院內政委員會召委、國民黨立委徐欣瑩16日排審《選罷法》，卻因封門阻擋其他立委、官員、媒體進入會議室，僅花3分鐘就強行初審通過選罷法的「+1」條款，引起綠營不滿，民進黨立法院黨團今（18）日占據委員會主席台，主張會議無效，徐欣瑩於下午現身委員會宣布延會至晚間12時；民進黨立委黃捷則指控，徐欣瑩整天搞失蹤，原來是跑去洗頭，「這種失職違法的召委，有夠難看」。為反對確認16日選罷法修法議事錄，民進黨立委今占據內政委員會主席台，徐欣瑩下午2時透過自行準備的麥克風宣布開會，並將會議時間延長至晚間12時。對此，黃捷在社群媒體中釋出徐欣瑩在立法院美髮部洗頭畫面，徐欣瑩並抱怨說，「2點開到現在都還沒進入正題」、「今天這麼冷要睡那裡？」等語。黃捷諷刺，徐欣瑩整天搞失蹤，搞一堆違法爭議，排預算審查是八個委員會進度最慢的，到底在幹嘛？「原來是跑去洗頭！這種失職違法的召委，有夠難看」。