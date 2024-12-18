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世界棒球12強冠軍賽前夕，中華隊臨時換投，保留王牌投手林昱珉到最終戰，近日前日本隊總教練高木豐認為，中華隊臨時換投付了50萬日圓的罰款還不夠，應該要有其他的懲罰才合理。高木豐近日在前廣島球員高橋慶彥的YouTube頻道上露面，對這次12強的規定提出自己的看法，他先祝賀中華隊奪冠並肯定其實力「台灣打出了一場好球。」「但只需要50萬日圓就能更換投手。如果真是這樣的話，應該規定更換先發會直接剝奪冠軍獎金。」高木豐認為罰款50萬日圓，和冠軍獎金150萬美元（約2.25億日圓）之間的懸殊不成比例。而日本職棒規定，若球隊在例行賽期間更換預告先發的投手，那原本預定先發的投手需休息10天無法登板，高木豐認為，「至少應該施加類似的懲罰才合理。」對此，日本網友持正反意見，「除了罰款提高外，還應該有更嚴格的限制。」也有人認為，「台灣遵守規定，繳了罰款，最後拿到冠軍。與其事後抱怨，不如日本隊從一開始就採取更強韌的戰略。」