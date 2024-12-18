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國民黨日前以極端方式，封死立法院內政委員會所有出入口，阻擋民進黨立委入內開會後，僅用3分鐘讓《選罷法》送出委員會，國民黨召委徐欣瑩今（18）日則稱「會議室門是開的」。綠委林俊憲表示，「死豬不怕滾水燙」是最符合國民黨現狀的7個字，他們覺得台灣人記憶只有2天，黑的就能說成白的，更稱國民黨做惡不是第一次，如今民眾憤怒值已滿，等於吃了無敵星星，而無敵國民黨只剩最後一個剋星就是「罷免」，民進黨也會用盡一切手段，守住這最後剋星。「死豬不怕滾水燙」，林俊憲表示，這是最符合國民黨現狀的7個字，他們發現，再慘好像也就那樣，所以禮拜一才在全國電視前轉播出的鎖門貼保鮮膜畫面，禮拜三就敢說謊變成「門是開著的」。2天而已，因為他們覺得台灣人的記憶就只有2天而已，然後黑的就能說成白的。林俊憲說，這一年下來，大概摸透了這屆國民黨的行動模式，他稱之為「資訊爆炸」戰法，相對平和的一週，突然做出一件很荒謬的事，會成為新聞焦點，但如果整週每天都在做很荒謬的事，然後持續好幾個月，就會變成「國民黨正常發揮」。林俊憲表示，經濟學有邊際效應，政治也有、新聞也有。國民黨做惡1次，累積5分憤怒值；第2次，變成8分，到第3次就滿了，然後到第4次、第5次，就沒有任何差別，反正憤怒值已經滿了，等於吃了無敵星星，國民黨現在就在這個階段，滿了怎麼辦？無敵國民黨只剩最後一個剋星，就是「罷免」。林俊憲說，所以到明年1月21日前（本會期結束），民進黨團會用盡一切手段守住這個最後剋星，否則未來3年，國民黨還有更多招數來教台灣人，重新認識什麼叫「死豬不怕滾水燙」。