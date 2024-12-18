我是廣告 請繼續往下閱讀

檢調追查民眾黨主席柯文哲弊案及政治獻金案，媒體揭露民眾黨高層陳智菡、許甫夫妻與北市議員黃瀞瑩、發言人吳怡萱等4人，涉發送競選小物折扣碼抽佣，涉及違反政治獻金法；對此，政治工作者周軒諷刺4人是「4個傻瓜」，小草知道他們給阿北的錢也有這4人一份後，恐怕會氣到吐血。周軒今（18）日在臉書發文表示，「根據《聯合報》報導，民眾黨利用『網紅帶貨』的銷售手法，藉由黃瀞瑩、陳智菡、許甫與吳怡萱等人來吸引選民捐贈政治獻金，再發送折扣碼發送競選小物，而她們也可以從中抽傭。不過由於抽傭的錢疑似來自政治獻金，涉及違反政治獻金法，4人也可能會由證人轉列被告。」周軒表示，「這什麼意思，小草知道嗎？」；周指出，競選小物的收入，是「政治獻金」，顧名思義，是要給候選人或政黨的，沒有一塊錢可以進到他人口袋，拿了，就是違法。周軒狠酸，「現在民眾黨這四位傻瓜，跟人家玩直播帶貨，賣競選小物，居然還可以抽傭。換句話說，小草們你們天真的奉獻阿北每個月的打工錢，有一部份都被許甫、吳怡萱、黃瀞瑩、陳智菡拿走了，一人吃，五人補，小草今天知道這件事，不知道會不會吐血。」