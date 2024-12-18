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▲陳小弟手術前的脊椎檢查顯示側彎角度超過100度。（圖／成大醫院提供）

▲成大醫院智能複合式手術室具備高階儀器，有效提升手術精準與安全性。（圖／成大醫院提供）

12歲陳小弟因先天性半椎體發育異常，導致嚴重脊椎側彎，4年前至成大醫院脊椎外科檢查並追蹤，但疫情期間未持續就醫，日前回診時，脊椎側彎明顯惡化，角度超過100度，必須進行重大手術，經過多位醫師合作15小時才完成治療，而陳小弟術後也終於可以抬頭挺胸迎接新生活。成大醫院脊椎外科主任林政立表示，脊椎畸形矯正手術難度高、風險大，可能發生大出血，也可能損害脊椎神經，嚴重可能導致癱瘓，甚至死亡，不過這次手術由他與骨科部醫師劉原輔、神經外科醫師李柏萱、台北慈濟醫院曾效祖醫師協力，在智能複合式手術室順利完成，而術後陳小弟恢復良好，家屬對手術成果也相當滿意。林政立指出，脊椎側彎好發於青少年時期，校園健康檢查常有機會能早期發現，發現後透過背架矯正及定期追蹤，即可降低開刀必要性，但當脊椎側彎角度大於40度時，背架矯正效果有限，肩膀、骨盆或背部會出現不對稱，嚴重者可能影響呼吸、消化功能，必須透過手術矯正。針對成大醫院智能複合式手術室，林政立說，具備手術中即時電腦斷層影像，及可移動式X光透視機械手臂，搭配脊椎專用導航設備，可有效提升手術的精準度及安全性，且團隊成員能在術前、術中及術後進行精密操作和即時監測，除降低手術風險，也提升病患的康復機會。而這次陳小弟的手術，透過智能複合式手術室的各項先進設備，即時確認脊椎矯正角度和神經功能狀態，更精準掌握手術進程，並順利完成手術。林政立表示，脊椎疾病不僅在青少年中常見，也會發生在高齡族群，嚴重者將大幅影響生活品質，提醒民眾若有脊椎或神經相關症狀，應儘早就醫，與專業醫師討論，制定治療策略，才能確保病情得到最佳控制。